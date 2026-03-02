Bandar Lampung (Lampost.co) — Salah satu Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) Bandar Lampung, travel Umrah memastikan seluruh jamaah yang berangkat ke Tanah Suci dalam kondisi aman.

Salah satu pimpinan travel umrah Bandar Lampung, Siti Aisyah, menegaskan bahwa pihaknya bertanggung jawab penuh terhadap keberangkatan hingga kepulangan jamaah yang saat ini berada di Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah umrah.

Hal tersebut mengingat status situasi keamanan kawasan Timur Tengah yang semakin dinamis dan tidak menentu.

“Kami memastikan seluruh jamaah yang kami berangkatkan dalam keadaan aman. Tanggung jawab kami tidak hanya saat pemberangkatan, tetapi juga selama mereka menjalankan ibadah hingga kembali ke Tanah Air,” ujar Siti Aisyah, Senin.

Ia menyampaikan, pihak travelnya telah memberangkatkan sebanyak 32 jamaah umrah.

Hingga saat ini, seluruh jamaah masih menjalankan rangkaian ibadah dengan lancar tanpa kendala berarti.

“Alhamdulillah, 32 jamaah yang kami berangkatkan masih dapat melaksanakan ibadah dengan khusyuk. Kami terus memantau kondisi mereka dan berkoordinasi dengan tim pendamping Arab Saudi,” jelasnya.

Siti Aisyah juga mengimbau keluarga jamaah yang berada di Bandar Lampung untuk tetap tenang dan menjaga komunikasi dengan anggota keluarga yang sedang beribadah Umrah.

“Kami meminta keluarga untuk tidak panik. Tetaplah berkomunikasi secara intens dengan jamaah agar mereka juga merasa tenang dan fokus dalam beribadah,” katanya.

Menurutnya, komunikasi yang baik antara keluarga dan jamaah menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kenyamanan psikologis selama menjalankan ibadah.

Pihak travel pun memastikan akan terus memberikan informasi terbaru kepada keluarga jamaah jika terdapat perkembangan situasi.