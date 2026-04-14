Bandar Lampung (Lampost.co) — Pemerintah Pusat memperkuat pengendalian penyakit Tuberkulosis (TB) di daerah. Hal ini terlihat dari kunjungan kerja Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus dan Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Benyamin Paulus Octavianus ke Puskesmas Way Halim 2, Bandar Lampung, Selasa, 14 April 2026. Kunjungan ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat layanan kesehatan tingkat pertama. Selain itu, pemerintah mendorong percepatan deteksi dini dan pengobatan TB di masyarakat.

Poin Penting:

Pemerintah fokus pada penanganan TB di Bandar Lampung.

Deteksi dini menjadi kunci pengendalian TB.

Pelacakan kontak erat harus diperkuat.

Dalam agenda tersebut, kedua pejabat didampingi Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela dan Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana. Kehadiran mereka menunjukkan sinergi kuat antara Pemerintah Pusat dan daerah.

Selain meninjau fasilitas, rombongan juga berdialog langsung dengan tenaga kesehatan dan pasien. Dengan demikian, pemerintah memperoleh gambaran nyata kondisi layanan kesehatan di lapangan.

Wamenkes Benyamin menegaskan pentingnya deteksi dini dalam penanganan TB. Menurut dia, masyarakat harus lebih waspada terhadap potensi penularan penyakit tersebut. “Kami mengingatkan masyarakat untuk melakukan pemeriksaan paru-paru secara rutin,” ujarnya.

Dia menjelaskan TB sering tidak menunjukkan gejala awal. Namun, penyakit ini dapat berkembang dan terdeteksi di kemudian hari. Oleh sebab itu, pemeriksaan dini menjadi langkah krusial.

Selain itu, Wamenkes menekankan pentingnya pelacakan kontak erat pasien TB. Strategi ini dinilai efektif untuk memutus rantai penularan di masyarakat.

Ia mencontohkan, jika satu wilayah berhasil mengobati pasien TB, tetapi kasus baru tetap muncul, maka pencegahan belum optimal. Karena itu, puskesmas harus aktif melakukan pelacakan dan edukasi.

Di sisi lain, kunjungan ini juga menjadi evaluasi terhadap kinerja puskesmas. Pemerintah ingin memastikan layanan kesehatan primer berjalan optimal dan responsif.

Wamendagri Akhmad Wiyagus turut menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah. Ia menilai daerah harus memperkuat program kesehatan berbasis masyarakat.

Selain itu, koordinasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan pengendalian TB. Pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan masyarakat harus bergerak bersama.

Dengan demikian, penanganan TB tidak hanya bergantung pada fasilitas kesehatan. Namun, kesadaran masyarakat juga menentukan keberhasilan program tersebut.

Kunjungan ini juga menjadi bagian dari strategi nasional dalam menekan angka TB. Pemerintah menargetkan penurunan signifikan kasus TB dalam beberapa tahun ke depan.