Bandar Lampung (lampost.co)–Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi kunci dalam pengentasan stunting di Provinsi Lampung. Melalui MBG, anak-anak di Lampung tumbuh menjadi SDM berdaya saing untuk Indonesia Emas 2045. “Sebagai kaum perempuan, kami sangat mendukung peningkatan gizi anak melalui MBG yang kini telah bergulir di berbagai daerah di Lampung,” kata Ketua Wanita Hindu Darma Indonesia (WHDI) Provinsi Lampung Ni Nyoman Ratna Dewi Pasek di Balai Keratun B. Lampung, Sabtu, 14 Februari 2026.

Pada peringatan HUT ke-38 WHDI Lampung tersebut, turut hadir Ketua TP PKK Provinsi Lampung Purnama Wulan Sari Mirza dan jajaran. Kegiatan tersebut bertema Pemberdayaan Perempuan untuk Keluarga Sehat dan Sejahtera Menuju Indonesia Emas.

Ratna mengatakan bahwa keberadaan wanita Hindu sangat strategis baik dalam ruang domestik maupun publik. “Mari kita saling mendukung agar perempuan bukan hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga sebagai motor penggerak kemajuan daerah,” ujarnya.

Perempuan Berdaya

Ketua TP PKK Provinsi Lampung Purnama Wulan Sari Mirza mengatakan perempuan yang berdaya akan memberi dampak positif bagi keluarga. “WHDI di seluruh kabupaten/kota harus terus berkolaborasi dengan pemerintah mewujudkan Lampung maju, Indonesia emas,” katanya.

Ketua PHDI Provinsi Lampung I Nyoman Setiawan mengatakan perempuan adalah penguat ketahanan keluarga. “Peran perempuan sangat besar menciptakan keluarga yang sehat demi melahirkan generasi unggul,” ujarnya.

Kabid Bimas Hindu Kanwil Kemenag Provinsi Lampung Gde Ketut Riasa Astawa mengatakan perempuan pusat pendidkkan utama keluarga, sekaligus penjaga nilai moral. “WHDI punya peran sangat stategis meningkatkan literasi serta pemberdayaan perempuan Hindu dalam pendidikan dan ekonomi kreatif,” ujarnya.

Ketut menekankan pada era digital saat ini, tantangan keluarga semakin kompleks. “Perempuan Hindu harus adaptif dengan tetap berpegang pada ajaran Weda,” katanya.