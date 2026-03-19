Bandar Lampung (lampost.co)–Warga RT 17 dan RT 18 Lingkungan 2, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung,menerima paket sembako, Kamis, 19 Maret 2026. Penyaluran bantuan pangan itu membantu warga memenuhi kebutuhan jelang Idulfitri.

Perwakilan manajemen Viper Bandar Lampung, Puja Kusuma Suud, mengatakan bahwa pembagian sembako agenda rutin setiap bulan. “Kami berupaya untuk terus bermanfaat bagi warga yang tinggal berdekatan dengan lokasi usaha kami. Ini adalah komitmen bulanan kami agar kehadiran perusahaan berdampak bagi masyarakat,” ujar Puja.

Pada kesempatan kali ini, sebanyak 60 paket sembako telah tersalur kepada para penerima manfaat. Paket bantuan ini meringankan beban ekonomi keluarga, terutama dalam menghadapi perayaan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah yang segera tiba.

Pihak manajemen akan meningkatkan bantuan di masa mendatang seiring dengan perkembangan usaha, sehingga jangkauan penerima manfaat bisa lebih luas lagi.

Warga penerima, Samsul, menyampaikan terima kasih atas perhatian manajemen. “Kami sangat berterima kasih atas bantuan sembako ini. Harapan kami, usaha perusahaan semakin maju sehingga program bantuan seperti ini dapat terus berjalan dan membantu warga di sini kembali,” ungkap Samsul.

Situasi di lokasi pembagian terpantau tertib dan penuh kebersamaan. Program filantropi lokal ini menjadi inspirasi bagi pelaku usaha lainnya di Bandar Lampung untuk tetap memperhatikan kesejahteraan warga di lingkungan operasional mereka.