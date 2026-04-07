Bandar Lampung (lampost.co)–Pemerintah Provinsi Lampung meningkatkan status kewaspadaan menyusul lonjakan signifikan kasus campak di berbagai kabupaten/kota. Hingga awal April 2026, tercatat sebanyak 591 kasus suspek dengan 52 kasus terkonfirmasi positif.

Data Dinas Kesehatan menunjukkan tren kenaikan yang mengkhawatirkan. Sebagai perbandingan, pada tahun 2024 hanya tercatat 24 kasus positif, dan 2025 sebanyak 28 kasus. Namun, hanya dalam kurun waktu empat bulan di tahun 2026, angka positif sudah menembus 52 kasus.

Kota Bandar Lampung menjadi sorotan utama dengan lonjakan suspek mencapai 169 kasus pada periode Januari-Maret 2026, meningkat sekitar 168 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Selain Bandar Lampung, wilayah dengan sebaran kasus tertinggi meliputi Lampung Selatan, Lampung Utara, Kota Metro, Pringsewu, dan Tanggamus.

Wagub Jihan menekankan bahwa rendahnya cakupan imunisasi dalam beberapa tahun terakhir menjadi pemicu utama cepatnya virus ini menyebar. Ia meminta seluruh fasilitas kesehatan, mulai dari Puskesmas hingga Posyandu, untuk aktif menjemput bola.

“Vaksinasi terus kita dorong ke daerah-daerah. Kami minta petugas kesehatan aktif memberikan edukasi. Imunisasi adalah satu-satunya cara paling efektif mencegah penularan campak yang sangat masif ini,” ujar Jihan, Selasa, 7 April 2026.

Ia juga mengingatkan para orang tua untuk tidak meremehkan gejala awal seperti demam tinggi yang disertai ruam kemerahan pada kulit.

“Campak ini menular karena virus. Jika anak mengalami demam dan muncul ruam, segera bawa ke Puskesmas atau dokter. Jangan ditunda, deteksi dini sangat penting untuk mencegah komplikasi berbahaya,” tegasnya.

Stok Vaksin

Guna memastikan ketersediaan logistik di lapangan, Pemprov Lampung telah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan RI. Saat ini, sebanyak 15 ribu vial vaksin tambahan telah diterima dan siap didistribusikan ke daerah-daerah yang mengalami kekurangan stok atau memiliki tingkat kasus tinggi.

Pemerintah Provinsi Lampung mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk melengkapi status imunisasi anak-anak mereka. Pengetatan pengawasan dan sosialisasi masif diharapkan dapat menekan laju penularan sebelum memasuki siklus puncak mobilitas masyarakat di tengah tahun.