Paris (Lampost.co) — Presiden Prabowo Subianto melanjutkan misi diplomasi global dengan bertemu Emmanuel Macron di Istana Élysée. Pertemuan berlangsung secara tertutup selama lebih dari dua jam pada Selasa, 14 April 2026.

Pertemuan itu menjadi bagian penting dari rangkaian kunjungan luar negeri Prabowo ke Rusia dan Prancis. Kedua negara tersebut sebagai kekuatan global dengan pengaruh besar di sektor ekonomi dan energi.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan pertemuan berlangsung hangat dan penuh substansi. Ia menyebut diskusi berjalan produktif selama lebih dari dua jam.

“Pertemuan empat mata antara Presiden Prabowo dan Presiden Emmanuel Macron berlangsung selama lebih dari dua jam di Istana Élysée, Paris,” ujar Teddy.

Dalam diskusi tersebut, kedua pemimpin fokus memperkuat kerja sama strategis antara Indonesia dan Prancis. Mereka membahas sejumlah sektor prioritas yang memiliki dampak jangka panjang.

Fokus Utama: Energi, Pendidikan, dan Ekonomi

Teddy mengungkapkan pembahasan mencakup kerja sama di bidang energi, pendidikan, komunikasi digital, dan investasi.

“Pertemuan tersebut membahas peningkatan kerja sama di berbagai sektor. Antara lain energi, pendidikan, komunikasi digital, serta investasi ekonomi jangka panjang,” jelasnya.

Kerja sama energi menjadi sorotan penting. Indonesia terus mendorong transisi energi dan membutuhkan mitra global untuk mempercepat langkah tersebut.

Di sisi lain, sektor pendidikan juga mendapat perhatian serius. Kolaborasi itu bisa membuka peluang pertukaran pelajar dan penguatan riset teknologi.

Kedekatan Personal Jadi Kunci Diplomasi

Hubungan personal antara Prabowo dan Macron menjadi fondasi kuat dalam pertemuan tersebut. Keduanya menjalin komunikasi sejak Prabowo menjabat Menteri Pertahanan.

Kedekatan itu mempermudah komunikasi dan mempercepat kesepakatan dalam berbagai agenda strategis. “Hubungan kedua pemimpin terjalin erat sejak Presiden Prabowo masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan,” kata Teddy.

Lawatan Singkat ke Dua

Kunjungan Prabowo ke Rusia dan Prancis berlangsung singkat, namun padat agenda. Dalam dua hari, ia bertemu langsung dengan dua pemimpin dunia. Selain Macron, Prabowo juga menggelar pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Kedua negara tersebut merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang memiliki hak veto. Posisi itu menjadikan mereka pemain kunci dalam geopolitik global.

Setelah menyelesaikan agenda diplomasi, Prabowo langsung kembali ke Indonesia. Pesawat kepresidenan mendarat di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (15/4/2026) sekitar pukul 13.55 WIB.

Prabowo tiba bersama Menteri Luar Negeri Sugiono dan Seskab Teddy Indra Wijaya. Sejumlah pejabat tinggi negara turut menyambut kedatangannya. Di antaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Mensesneg Prasetyo Hadi, serta Panglima TNI Agus Subiyanto. Turut hadir Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan Kepala BIN M Herindra.