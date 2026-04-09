Jakarta (Lampost.co) – Kesepakatan gencatan senjata antara Amerika Serikat (AS) dan Iran selama dua minggu langsung memicu respons dari Israel. Pemerintah Israel menyatakan dukungan. Namun, tetap menegaskan sejumlah syarat penting yang harus dipenuhi Teheran.

Kantor Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyampaikan pihaknya mendukung langkah Presiden AS, Donald Trump, yang menghentikan sementara serangan militer terhadap Iran.

Namun, dukungan itu tidak diberikan tanpa syarat. Israel meminta Iran segera membuka kembali jalur vital energi dunia, Selat Hormuz.

Israel Tekankan Syarat: Hormuz Dibuka dan Serangan Dihentikan

Menurut pernyataan resmi, Israel menilai gencatan senjata hanya akan efektif jika Iran memenuhi komitmen utama. Salah satunya adalah membuka kembali Selat Hormuz yang selama ini menjadi jalur strategis distribusi minyak dan gas global.

“Israel mendukung keputusan Presiden Trump untuk menangguhkan serangan selama dua minggu dengan syarat Iran segera membuka selat. Lalu menghentikan semua serangan terhadap AS, Israel, dan negara-negara di kawasan,” demikian isi pernyataan tersebut.

Selain itu, Israel juga menyoroti ancaman yang lebih luas dari Iran, termasuk program nuklir dan pengembangan rudal.

“Israel juga mendukung upaya-upaya AS untuk memastikan Iran tidak lagi memberikan ancaman nuklir, rudal, dan teror bagi Amerika, Israel, dan negara-negara tetangga Arab,” lanjut pernyataan tersebut.

Peran Pakistan Jadi Sorotan dalam Mediasi Konflik

Kesepakatan itu muncul setelah Presiden Trump mengumumkannya melalui platform Truth Social. Pengumuman tersebut langsung memicu dinamika baru dalam konflik kawasan Timur Tengah.

Menariknya, proses mediasi melibatkan Shehbaz Sharif sebagai perwakilan Pakistan. Ia menyebut gencatan senjata berlaku luas, termasuk wilayah Lebanon. Namun, Israel memiliki pandangan berbeda.

Israel Tegaskan Lebanon Tidak Termasuk Kesepakatan

Pemerintah Israel dengan tegas membantah klaim gencatan senjata mencakup Lebanon. Wilayah tersebut menjadi basis kelompok Hizbullah yang selama itu berseberangan dengan Israel. “Gencatan senjata dua minggu tersebut tidak mencakup Lebanon,” tegas kantor Netanyahu.

Perbedaan interpretasi itu menunjukkan kesepakatan masih menyimpan potensi konflik baru jika tidak klarifikasi secara menyeluruh.

Arah Negosiasi Selanjutnya Masih Dinamis

AS menyatakan komitmennya untuk melanjutkan negosiasi dengan Iran. Tujuan utama tetap sama, yaitu meredam ancaman nuklir dan menjaga stabilitas kawasan.

Langkah itu juga mendapat dukungan dari sekutu regional Israel. Namun, situasi masih sangat dinamis dan bisa berubah sewaktu-waktu.

Pengamat menilai, dua minggu ke depan akan menjadi fase krusial untuk menentukan apakah gencatan senjata itu benar-benar membawa perdamaian atau hanya jeda sementara.