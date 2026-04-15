Teheran (Lampost.co) — Upaya blokade di Selat Hormuz menjadi salah satu strategi terbaru Amerika Serikat (AS) dalam menekan Iran. Jalur laut itu sebagai urat nadi distribusi energi dunia.

Mantan penasihat militer senior Departemen Luar Negeri AS, Abbas Dahouk, menjelaskan strategi itu merupakan kelanjutan dari tekanan militer sebelumnya.

“Putaran pertama kampanye tersebut adalah serangan besar-besaran terhadap industri militer dan infrastruktur terkait IRGC,” ujarnya kepada Al Jazeera.

Menurut Dahouk, blokade laut menjadi langkah berbeda untuk menekan ekonomi Iran. Tujuannya jelas, yakni membatasi akses Teheran terhadap jalur perdagangan vital. “Kali ini, itu adalah pertempuran laut untuk memberikan tekanan ekonomi pada rezim Iran,” katanya.

Dampak Domino ke Negara Konsumen Energi

Namun, strategi tersebut tidak hanya berdampak pada Iran. Sejumlah negara justru menghadapi tekanan lebih besar akibat terganggunya jalur distribusi minyak.

Dahouk menyebut negara-negara di Asia Timur, seperti Tiongkok, Korea Selatan, dan Jepang sebagai pihak yang terdampak signifikan.

Negara-negara tersebut selama ini menjadi pembeli utama minyak dari kawasan Timur Tengah. Ketika jalur terganggu, pasokan energi langsung tertekan.

Ia menilai tekanan itu bisa mendorong negara-negara tersebut ikut menekan Iran agar kembali ke meja negosiasi.

Tekanan Justru Berbalik ke AS

Di sisi lain, pandangan berbeda datang dari mantan pejabat Pentagon, David Sedney. Ia menilai langkah itu tidak sepenuhnya menguntungkan Washington.

Menurut Sedney, Iran justru menunjukkan ketahanan terhadap tekanan tersebut. Sementara itu, negara lain mengalami dampak ekonomi yang lebih berat.

Ia juga menilai kebijakan itu berpotensi menjadi bumerang bagi Presiden Donald Trump sendiri. “Negara seperti Tiongkok, India, dan Korea Selatan jauh lebih menderita daripada AS,” katanya.

Sedney menyoroti keputusan tersebut tidak lepas dari dinamika politik dalam negeri Amerika Serikat. Ia menilai langkah itu berkaitan dengan kebutuhan Trump menjaga dukungan politik.

Menurutnya, masyarakat AS lebih menginginkan stabilitas ekonomi, termasuk harga bahan bakar yang lebih rendah. “Ini selalu tentang politik domestik. Basis pendukungnya tidak menginginkan opsi militer,” ujarnya.

Blokade di Selat Hormuz berpotensi memicu dampak global yang luas. Jalur itu menjadi lintasan utama bagi sebagian besar ekspor minyak dunia.

Gangguan di kawasan itu dapat mendorong lonjakan harga energi dan memperburuk inflasi global. Selain itu, ketegangan geopolitik juga berisiko meningkat jika konflik meluas ke ranah militer terbuka.