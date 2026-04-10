Jakarta (Lampost.co) – Insiden jatuhnya jet tempur F-15E Strike Eagle mengungkap sisi ekstrem yang jarang publik tahu. Dua pilot AS berhasil menyelamatkan diri setelah pesawat mereka terkena serangan rudal di wilayah Iran. Namun, proses penyelamatan tersebut bukan tanpa risiko. Sistem kursi lontar justru membawa tekanan luar biasa yang dapat membahayakan tubuh manusia.

Jet F-15E menggunakan sistem kursi lontar ACES II untuk evakuasi darurat. Sistem itu bekerja otomatis dalam hitungan milidetik. Saat pilot menarik tuas, kanopi pesawat langsung meledak untuk membuka jalur keluar. Setelah itu, kursi terdorong ke atas dari roket berbahan bakar padat.

Urutan Pelontaran Dua Awak

F-15E membawa dua awak, sistem mengatur urutan pelontaran. Kursi awak belakang atau Weapons System Officer keluar lebih dulu. Langkah itu mencegah tabrakan antar kursi saat melontar.

Proses pelontaran menciptakan tekanan luar biasa. Pilot mengalami gaya gravitasi hingga 20G dalam waktu sangat singkat.

Tekanan itu membuat tubuh terasa jauh lebih berat. Dalam kondisi tersebut, tubuh manusia seolah berubah menjadi beban ekstrem.

Kecepatan pelontaran yang bisa mendekati 960 km per jam juga memperparah risiko. Tekanan udara yang menghantam tubuh terasa seperti menabrak dinding keras.

Sistem Canggih untuk Minimalkan Cedera

ACES II memiliki berbagai fitur keselamatan. Sistem itu menyesuaikan pembukaan parasut berdasarkan ketinggian dan kecepatan.

Beberapa mekanisme penting yang bekerja otomatis, seperti:

Penahan kaki menarik posisi kaki agar tidak cedera

Helm melindungi kepala dari benturan udara

Parasut kecil menjaga kursi tetap stabil

Setelah turun di bawah 3.000 meter, kursi akan terpisah. Parasut utama kemudian terbuka untuk memperlambat jatuh.

Risiko Cedera Tetap Mengintai

Meski berteknologi canggih, risiko cedera tetap tinggi. Kompresi ekstrem dapat merusak tulang belakang dan saraf. Dalam beberapa kasus lama, pilot bahkan kehilangan anggota tubuh saat pelontaran.

Seorang pilot tempur, Matthew Buckley, menjelaskan betapa ekstremnya situasi tersebut. Ia menegaskan manusia tidak terancang menahan gaya 10 hingga 20G secara mendadak. “Anda selalu khawatir tentang kondisi penerbang. Pelontaran adalah pengalaman paling ekstrem bagi tubuh manusia,” ujarnya.

Setelah berhasil keluar, tantangan belum selesai. Pilot harus bertahan di medan yang tidak bersahabat. Peralatan bertahan hidup otomatis akan turun bersama pilot.

Sistem GPS darurat juga langsung mengirim sinyal lokasi. Dalam kasus tersebut, salah satu pilot bahkan harus bersembunyi selama lebih dari satu hari sebelum tim penyelamat datang.