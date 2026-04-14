Jakarta (Lampost.co) — Kegagalan perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran langsung memicu kekhawatiran investor global. Sentimen pasar berubah cepat setelah negosiasi berakhir tanpa kesepakatan.

Pertemuan yang berlangsung di Islamabad mengecewakan pelaku pasar. Sebelumnya, investor sempat optimistis setelah muncul sinyal gencatan senjata.

Namun, pernyataan dari Wakil Presiden AS, JD Vance, mengubah arah sentimen. Ia menegaskan delegasi AS pulang tanpa hasil.

Investor Beralih ke Aset Safe Haven

Kondisi geopolitik yang memanas biasanya mendorong investor mencari aset aman. Dalam situasi tersebut, dolar AS bisa kembali menguat. Sebelumnya, dolar sempat melemah sekitar 1,4 persen dalam sepekan. Kini, arah pergerakan berpotensi berbalik.

Selain dolar, emas juga menjadi pilihan utama investor. Logam mulia itu sebagai lindung nilai saat ketidakpastian meningkat. Di sisi lain, pasar saham global diperkirakan menghadapi tekanan. Investor cenderung mengurangi eksposur pada aset berisiko.

Harga Minyak Terancam Naik

Harga minyak berpotensi mengalami kenaikan. Ketegangan di kawasan Timur Tengah selalu berdampak pada suplai energi global. Perhatian utama tertuju pada Selat Hormuz.

Jalur itu menjadi rute vital distribusi minyak dunia. Jika gangguan terjadi, pasokan bisa terganggu. Kondisi itu akan mendorong harga minyak naik lebih tinggi.

Obligasi AS Bergerak Dua Arah

Analis menilai obligasi pemerintah AS akan mengalami pergerakan fluktuatif. Permintaan aset aman memang meningkat, tetapi tekanan inflasi juga membayangi. Analis Capital.com, Kyle Rodda, menjelaskan dinamika tersebut. Menurutnya, permintaan obligasi bisa naik di awal perdagangan.

Namun, arah selanjutnya sangat bergantung pada harga minyak. Jika harga minyak melonjak, ekspektasi inflasi ikut meningkat. Hal itu bisa menekan pasar obligasi.

Sentimen Pasar Bergantung pada Persepsi Investor

Arah pasar ke depan sangat ditentukan persepsi investor. Jika kegagalan itu sementara, tekanan bisa mereda cepat. Sebaliknya, jika konflik meningkat, pasar akan menghadapi tekanan lebih panjang.

Kepala Strategi Investasi Saxo Markets, Charu Chanana, menilai kondisi itu cukup krusial. Ia menyebut berakhirnya negosiasi tanpa hasil bisa menghentikan reli pasar sebelumnya. Risiko global pun kembali meningkat.

Wall Street Ditutup Beragam

Pasar saham AS atau Dow Jones Industrial Average dan S&P 500 ditutup melemah pada akhir pekan. Dow Jones turun 0,6 persen ke level 47.916,57. S&P 500 terkoreksi 0,1 persen ke 6.816,89.

Sementara itu, Nasdaq Composite justru naik 0,4 persen ke 22.902,89. Meski demikian, ketiga indeks masih mencatat kenaikan mingguan terbaik sejak November.

Pergerakan Pasar Energi dan Mata Uang

Harga minyak sempat turun tipis setelah fluktuasi tajam. Minyak mentah AS berada di kisaran USD 96,57 per barel. Minyak Brent ditutup di USD 95,20 per barel. Penurunan itu terjadi setelah ketegangan sempat mereda.

Di pasar mata uang, indeks dolar melemah 0,2 persen ke 98,68. Euro naik tipis ke USD 1,1728. Dolar AS juga menguat terhadap yen Jepang ke level 159,3.

Imbal Hasil Obligasi dan Logam Mulia

Imbal hasil obligasi AS menunjukkan kenaikan moderat. Obligasi 10 tahun naik ke 4,317 persen. Sementara obligasi 30 tahun berada di level 4,909 persen. Obligasi dua tahun naik ke 3,802 persen.

Di pasar logam mulia, harga emas sempat turun tipis ke USD 4.747,88 per ons. Namun potensi kenaikan tetap terbuka. Perak justru naik 1,4 persen ke USD 76,10 per ons.