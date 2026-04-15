Teheran (Lampost.co) — Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali meningkat tajam. Upaya gencatan senjata dan perundingan damai gagal total. Situasi itu memicu ancaman blokade di Selat Hormuz. Jalur vital energi dunia itu kini berada dalam tekanan besar.

Washington mulai menyiapkan langkah blokade terhadap pelabuhan Iran. Sementara itu, Teheran memperingatkan dampak serius jika ada intervensi militer. Kondisi itu langsung mengguncang pasar global. Lalu lintas kapal di Selat Hormuz pun ikut terhambat.

Trump Dorong Blokade Pelabuhan Iran

Presiden AS Donald Trump menyatakan blokade pelabuhan Iran akan menjadi langkah strategis. Ia ingin menekan ekonomi Iran, terutama dari sektor energi. “Blokade itu akan sangat efektif,” kata Trump kepada media.

Trump juga menyebut beberapa negara siap mendukung operasi tersebut. Namun, ia tidak mengungkap identitasnya. Langkah itu muncul setelah jalur diplomasi kembali menemui jalan buntu.

Harga Minyak Dunia Langsung Melonjak

Pengumuman blokade langsung memicu lonjakan harga minyak dunia. Minyak mentah AS naik sekitar 8 persen. Harganya mencapai US$104,24 per barel.

Sementara itu, minyak Brent naik 7 persen ke level US$102,29 per barel. Kenaikan itu mencerminkan kekhawatiran pasar terhadap pasokan energi global.

Sebelumnya, harga minyak sempat turun jelang perundingan damai. Namun sentimen langsung berubah setelah konflik kembali memanas.

Selat Hormuz Makin Sepi, Jalur Alternatif Dicari

Situasi di Selat Hormuz semakin tegang. Iran menegaskan tidak ada kapal militer AS yang melintas. Dalam 24 jam terakhir, hanya tiga kapal yang berhasil lewat. Angka itu jauh di bawah rata-rata normal.

Biasanya, sekitar 100 kapal melintas setiap hari di jalur tersebut. Beberapa kapal bahkan memilih berbalik arah. Faktor keamanan menjadi penyebab utama.

Bahkan, negara-negara Teluk mulai mencari jalur alternatif distribusi minyak. Arab Saudi meningkatkan kapasitas pipa East-West hingga 7 juta barel per hari. Qatar juga melonggarkan kebijakan maritim untuk menjaga arus distribusi.

Negosiasi Nuklir Bisa Berjalan Panjang

Upaya diplomasi antara AS dan Iran diperkirakan tidak akan cepat membuahkan hasil. Mantan negosiator nuklir Uni Eropa, Federica Mogherini, menegaskan proses itu sangat kompleks. “Butuh 12 tahun untuk mencapai kesepakatan sebelumnya,” ujarnya.

Kesepakatan JCPOA sebelumnya memang memakan waktu panjang. Prosesnya melibatkan banyak negara besar dunia. Kondisi saat ini jauh lebih rumit daripada sebelumnya.

Iran Siap Hadapi Perang Panjang

Akademisi Universitas Teheran, Zohreh Kharazmi, menyatakan negaranya siap menghadapi konflik panjang. “Iran siap untuk perang yang berkepanjangan,” ujarnya.

Ia juga menegaskan Iran berhak menentukan kebijakan di wilayahnya sendiri. Selain itu, Iran memperingatkan dampak global dari blokade Selat Hormuz. Gangguan di jalur itu bisa memengaruhi distribusi minyak, pupuk, hingga helium.

Kebijakan AS Picu Kebingungan Global

Kebijakan blokade memunculkan kebingungan di tingkat global. Trump menyebut semua kapal bisa menjadi target. Namun, militer AS memberikan penjelasan berbeda.

Komando Pusat AS (CENTCOM) menyatakan hanya kapal terkait Iran yang menjadi sasaran. Perbedaan itu memicu pertanyaan soal kepastian aturan di lapangan. Analis juga menyoroti potensi masalah hukum internasional dari kebijakan tersebut.

Pakar militer Harlan Ullman menilai operasi militer di Hormuz sangat berisiko. AS memang mampu membuka jalur secara paksa. Namun, respons Iran bisa sangat agresif.

Iran dapat menggunakan ranjau laut dan drone dalam jumlah besar. Risiko eskalasi konflik terbuka pun semakin besar. “Ini akan menjadi pertarungan yang sangat sulit,” ujarnya.

Australia Pilih Jalur Diplomasi

Perdana Menteri Anthony Albanese meminta kedua pihak kembali ke meja perundingan. Di tengah ketegangan, Australia mendorong solusi damai. “Kami ingin konflik itu berakhir,” katanya.

Australia juga menegaskan tidak terlibat dalam rencana blokade. Negara tersebut menilai konflik berkepanjangan akan merugikan ekonomi global.