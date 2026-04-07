Teheran (Lampost.co) — Konflik antara Iran dan Amerika Serikat kembali memanas. Insiden terbaru terjadi saat Iran menembak jatuh dua pesawat tempur militer AS dalam waktu berdekatan.

Peristiwa itu langsung memicu operasi penyelamatan berisiko tinggi sebagai salah satu misi paling berbahaya dalam sejarah militer Amerika.

Iran melaporkan menembak jatuh dua pesawat tempur, yaitu A-10 Warthog dan F-15E Strike Eagle. Kedua insiden terjadi hampir bersamaan pada Jumat (3/4) waktu setempat.

Insiden jatuhnya F-15E menjadi sorotan utama. Kejadian itu sebagai pertama kalinya Iran berhasil menjatuhkan jet tempur AS sejak konflik terbaru pada akhir Februari. Peristiwa itu menjadi pukulan besar bagi Amerika Serikat, terutama bagi pemerintahan Presiden Donald Trump.

Misi Penyelamatan Berisiko Tinggi

Militer AS langsung meluncurkan operasi penyelamatan untuk mengevakuasi pilot yang selamat. Operasi itu berlangsung selama dua hari di wilayah berbahaya.

Donald Trump mengklaim misi tersebut berjalan sukses. “Pilot yang selamat mengalami luka-luka, tetapi dia akan baik-baik saja,” ujar Trump.

Namun, Iran membantah klaim tersebut. Teheran menyebut berhasil menyerang unit penyelamat AS selama operasi berlangsung.

Fakta Operasi Penyelamatan

Operasi Diklaim Sukses Tanpa Korban

Trump menyebut tidak ada korban jiwa dari pihak Amerika dalam operasi tersebut. Ia menilai keberhasilan itu menunjukkan keunggulan militer AS di wilayah konflik. Meski begitu, laporan dari Iran menyebut adanya kerusakan tambahan pada armada AS.

Pilot Bersembunyi di Pegunungan

Tim elite Navy SEAL berhasil menemukan pilot F-15E yang bersembunyi di celah gunung.

Pilot tersebut bertahan lebih dari 24 jam sambil menghindari kejaran pasukan Iran. “Prajurit itu berada di wilayah musuh dan terus diburu,” kata Trump.

Selama proses pencarian, militer AS melancarkan serangan untuk menjauhkan pasukan Iran dari lokasi pilot.

Iran Buka Sayembara

Iran sempat menawarkan hadiah bagi siapa pun yang menemukan pilot AS tersebut.

Langkah itu menunjukkan betapa pentingnya posisi pilot tersebut dalam konflik.

Namun, Trump tetap percaya diri terhadap kekuatan militernya. “Kami masih mendominasi wilayah udara,” tegasnya.

Nasib Pesawat A-10 Warthog

Pesawat A-10 Warthog jatuh di kawasan Teluk Persia dekat Selat Hormuz. Namun, pilotnya berhasil dalam kondisi selamat.

Iran mengklaim sistem pertahanan udaranya berhasil menghantam pesawat tersebut. A-10 sebagai pesawat pendukung dengan meriam besar dan kemampuan tempur jarak dekat.

Dampak Global dan Eskalasi Konflik

Insiden itu meningkatkan ketegangan di Timur Tengah. Dunia internasional mulai khawatir terhadap potensi eskalasi lebih luas.

Selat Hormuz menjadi titik krusial karena jalur itu penting bagi perdagangan minyak global. Jika konflik terus meningkat, dampaknya bisa meluas ke ekonomi dunia.