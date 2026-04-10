Kairo (Lampost.co) – Pemerintah Mesir melontarkan kecaman keras terhadap gelombang serangan udara Israel di wilayah Lebanon. Kementerian Luar Negeri Mesir menilai aksi militer Israel sebagai langkah yang berpotensi menggagalkan upaya perdamaian di Timur Tengah.

Dalam pernyataan resminya, Mesir menegaskan serangan itu mencerminkan niat untuk memperkeruh situasi regional. Pemerintah Mesir juga melihat tindakan tersebut sebagai upaya sistematis untuk menyeret kawasan ke dalam konflik yang lebih luas.

“Serangan itu mencerminkan niat untuk melemahkan de-eskalasi internasional dan mendorong kawasan menuju kekacauan total,” demikian pernyataan resmi yang dirilis pada Rabu.

Korban Berjatuhan, Situasi Lebanon Kian Memanas

Situasi di Lebanon semakin memburuk setelah serangan udara terjadi di berbagai titik strategis. Berdasarkan laporan otoritas kesehatan setempat, jumlah korban tewas mencapai lebih dari seratus orang, sementara ratusan lainnya mengalami luka-luka.

Lonjakan korban itu memperlihatkan eskalasi konflik yang signifikan dalam waktu singkat. Selain itu, serangan tersebut juga memicu ketakutan warga sipil yang kini menghadapi ancaman keamanan yang semakin nyata.

Gencatan Senjata Iran-AS Terancam Gagal

Ketegangan itu muncul di tengah kesepakatan gencatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat. Presiden Donald Trump sebelumnya menegaskan kesepakatan tersebut tidak mencakup konflik di Lebanon.

Menurut Trump, operasi militer Israel terhadap kelompok Hizbullah tetap berada di luar ruang lingkup perjanjian. Pernyataan itu memicu perbedaan tafsir di antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik.

Di sisi lain, Iran justru menganggap stabilitas di Lebanon menjadi bagian penting dari kesepakatan damai. Perbedaan pandangan itu berpotensi mengganggu jalannya negosiasi lanjutan.

Diplomasi Berlanjut, Pakistan Jadi Tuan Rumah

Meski situasi memanas, upaya diplomasi tetap berjalan. Dewan Keamanan Nasional Iran mengonfirmasi pembicaraan lanjutan dengan Amerika Serikat akan berlangsung di Islamabad.

Pertemuan tersebut menjadi momen penting untuk meredakan ketegangan. Para mediator berharap kedua pihak dapat menemukan titik temu demi mencegah konflik meluas.

Serangan terbaru itu memperlihatkan betapa rapuhnya situasi keamanan di Timur Tengah. Di satu sisi, dunia berharap pada jalur diplomasi. Namun, di sisi lain, eskalasi militer terus terjadi.

Jika tidak terkendali, konflik itu berpotensi meluas dan berdampak pada stabilitas global, termasuk sektor energi dan keamanan internasional.