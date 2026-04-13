Jakarta (Lampost.co) — Upaya damai antara Amerika Serikat dan Iran kembali menemui jalan buntu. Negosiasi intens selama 21 jam di Islamabad tidak menghasilkan kesepakatan.

Kedua negara langsung saling menyalahkan setelah pembicaraan berakhir. Semua delegasi kini meninggalkan Pakistan, lokasi perundingan tersebut.

Pertemuan itu menjadi momen penting dan merupakan dialog langsung pertama dalam lebih dari satu dekade sejak hubungan keduanya membeku.

Dialog itu menjadi pertemuan tingkat tinggi sejak Revolusi Islam Iran 1979. Kedua pihak mencoba mencari solusi atas konflik yang menewaskan ribuan orang.

Selain korban jiwa, perang juga mendorong kenaikan harga minyak global. Kondisi itu menambah tekanan terhadap ekonomi dunia. Meski sempat ada gencatan senjata, perundingan tetap gagal mencapai titik temu.

Versi AS: Iran Tolak Syarat Utama

Wakil Presiden AS, JD Vance, memimpin langsung delegasi Washington. Ia menegaskan Iran menolak syarat penting dari AS. “Berita buruknya adalah kami belum mencapai kesepakatan,” ujar Vance kepada wartawan.

Ia menilai kegagalan itu lebih merugikan Iran. Menurutnya, AS menjelaskan batasan secara jelas selama negosiasi.

Vance menekankan isu utama adalah program nuklir. AS menuntut komitmen tegas agar Iran tidak mengembangkan senjata nuklir.

Ia juga menyebut tujuan itu sejalan dengan kebijakan Presiden Donald Trump. “Kami perlu melihat komitmen tegas mereka tidak akan mengejar senjata nuklir,” tegasnya.

Versi Iran: Negosiasi Diwarnai Ketidakpercayaan

Di sisi lain, Iran memberikan narasi berbeda. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menilai pembicaraan berlangsung dalam suasana penuh ketidakpercayaan. “Wajar jika kami tidak mengharapkan kesepakatan hanya dalam satu sesi,” ujarnya.

Media pemerintah Iran menilai tuntutan AS terlalu ambisius. Mereka menyebut pendekatan Washington menghambat terciptanya kesepakatan bersama. Kantor berita Tasnim menegaskan kegagalan terjadi karena intervensi dan tekanan berlebihan dari pihak AS.

Dua Isu Utama yang Jadi Penghambat

Program Nuklir Iran

Program nuklir menjadi isu paling sensitif dalam negosiasi. AS menuntut penghentian total pengayaan uranium. Namun, Iran menolak tuntutan tersebut. Teheran bersikeras program nuklir mereka bertujuan damai. Perbedaan posisi itu membuat kesepakatan sulit dicapai.

Sengketa Selat Hormuz

Selain nuklir, Selat Hormuz menjadi titik konflik penting. Jalur itu merupakan rute vital bagi perdagangan minyak dunia. Iran ingin mengontrol lalu lintas di kawasan tersebut. Sementara AS menuntut akses bebas bagi kapal internasional. Perbedaan kepentingan itu memperumit pembicaraan.

Beberapa laporan menyebut kedua pihak sempat mencapai kesepakatan di sejumlah isu teknis. Namun, kesepakatan itu belum cukup untuk menutup perbedaan besar. Selat Hormuz dan nuklir tetap menjadi penghalang utama yang belum terpecahkan.

Kegagalan itu menunjukkan betapa kompleksnya konflik antara kedua negara. Perbedaan kepentingan strategis masih sangat lebar. Meski dialog kembali, peluang kesepakatan damai dalam waktu dekat masih belum pasti.