Jakarta (Lampost.co) – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, akhirnya buka suara soal kesepakatan gencatan senjata dua minggu dengan Iran. Ia menyebut ada peran besar China dalam mendorong tercapainya kesepakatan tersebut.

Trump meyakini tekanan dari Beijing ikut mempengaruhi sikap Iran dalam negosiasi. Ia menilai langkah itu tidak lepas dari kepentingan strategis China di kawasan Timur Tengah. “Saya dengar ya,” ujar Trump singkat, mengindikasikan adanya informasi kuat soal keterlibatan China.

China Punya Kepentingan Besar di Balik Stabilitas Timur Tengah

China selama ini sebagai mitra dagang utama Iran, terutama dalam sektor energi. Negara tersebut menjadi salah satu pembeli terbesar minyak Iran yang sebagian besar pengirimannya melalui Selat Hormuz.

Kondisi itu memberi China posisi tawar kuat terhadap Teheran. Beijing memiliki kepentingan langsung menjaga stabilitas jalur energi global agar pasokan tetap lancar.

Di sisi lain, China juga menjalin hubungan ekonomi erat dengan banyak negara Timur Tengah. Pemerintahnya beberapa kali mengkritik serangan terhadap infrastruktur kawasan. Sikap itu mempertegas kepentingan mereka dalam menjaga situasi tetap kondusif.

Hubungan AS-China Dinamis, Pertemuan dengan Xi Jinping Dinanti

Meski terlibat secara tidak langsung, hubungan antara Amerika Serikat dan China tetap penuh dinamika. Kedua negara sering mengalami ketegangan, tetapi tetap menjaga komunikasi diplomatik.

Trump rencananya mengunjungi Beijing pada Mei mendatang. Dalam kunjungan itu, ia akan bertemu Presiden China, Xi Jinping, untuk membahas berbagai isu strategis.

Sebelumnya, kunjungan tersebut akan berlangsung pada awal April. Namun, Washington menundanya karena Trump harus memantau perkembangan konflik dengan Iran.

Negosiasi Lanjutan Digelar, Pakistan Jadi Mediator

Setelah tercapainya gencatan senjata, proses negosiasi akan berlanjut dalam waktu dekat. Shehbaz Sharif menyatakan Pakistan siap menjadi tuan rumah perundingan.

Ia menyebut pembicaraan lanjutan akan berlangsung pada 10 April 2026. Kedua pihak diundang untuk mencapai kesepakatan permanen.

Sharif juga mengklaim gencatan senjata berlaku luas, termasuk wilayah konflik seperti Lebanon. Pernyataan itu memicu perbedaan pandangan dengan beberapa pihak di kawasan.

Nuklir, Rudal, hingga Sanksi Jadi Taruhan

Dalam negosiasi tersebut, Amerika Serikat mengajukan sejumlah tuntutan penting kepada Iran. Washington meminta Teheran menghentikan program pengayaan uranium dan membatasi pengembangan rudal balistik.

Selain itu, Iran juga diminta menghentikan dukungan terhadap sekutu regionalnya di Timur Tengah. Sebaliknya, Iran mengajukan syarat berbeda. Mereka meminta jaminan tidak ada serangan lanjutan ke wilayahnya.

Iran juga menuntut penghentian serangan Israel terhadap Hezbollah di Lebanon. Selain itu, Teheran juga mendesak pencabutan sanksi internasional yang selama ini menekan ekonominya.

Peluang Damai Masih Abu-Abu

Meski kedua pihak mulai membuka ruang kompromi, perbedaan kepentingan masih cukup tajam. Beberapa poin negosiasi dinilai sulit disepakati dalam waktu singkat.

Pengamat menilai dua minggu ke depan akan menjadi periode krusial. Jika negosiasi gagal, konflik bisa kembali memanas. Namun, jika berhasil, kesepakatan itu berpotensi menjadi titik balik bagi stabilitas kawasan Timur Tengah.