Jakarta (Lampost.co) – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengejutkan dunia setelah menyatakan menerima proposal gencatan senjata dari Iran. Kesepakatan itu membuka peluang damai di Timur Tengah, tetapi juga memicu kekhawatiran global.

Trump menyebut proposal 10 poin dari Iran sebagai dasar yang “masuk akal” untuk melanjutkan negosiasi. Ia bahkan menyebut langkah itu sebagai peluang menuju perdamaian yang lebih luas di kawasan.

“Kami menerima proposal 10 poin dari Iran, dan yakin itu dasar yang bisa diterapkan untuk bernegosiasi,” tulis Trump.

Proposal Iran: Bukan Sekadar Gencatan Senjata

Iran tidak hanya meminta penghentian perang sementara. Teheran mengajukan syarat besar yang menyentuh konflik regional secara menyeluruh.

Pemerintah Iran ingin semua konflik di Timur Tengah berhenti total. Mereka juga meminta penghentian operasi militer di Irak, Lebanon, dan Yaman.

Selain itu, Iran menuntut penghentian permanen serangan terhadap wilayahnya tanpa batas waktu.

10 Poin Syarat Iran yang Diterima Trump

Berikut isi utama proposal Iran yang menjadi sorotan global:

Hentikan perang terhadap kelompok perlawanan di Irak, Lebanon, dan Yaman Akhiri serangan terhadap Iran secara permanen Tutup seluruh konflik di kawasan Timur Tengah Tarik seluruh pasukan AS dari wilayah konflik Jamin keamanan pelayaran di Selat Hormuz Bayar kompensasi penuh untuk rekonstruksi Iran Cabut seluruh sanksi internasional terhadap Iran Cairkan seluruh aset Iran yang dibekukan Izinkan Iran melanjutkan program nuklirnya Berlakukan gencatan senjata segera setelah disetujui

Proposal itu menunjukkan Iran ingin solusi menyeluruh, bukan sekadar jeda konflik.

Selat Hormuz Kunci Stabilitas Global

Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araqchi, menyatakan negaranya siap membuka Selat Hormuz selama masa negosiasi. Namun, pembukaan itu tetap berada di bawah pengawasan militer Iran. Jalur itu sangat penting karena menjadi pusat distribusi minyak dunia.

Trump juga menegaskan pembukaan Selat Hormuz menjadi syarat utama penghentian serangan dari AS.

Negosiasi Lanjutan di Pakistan

Proses diplomasi belum selesai. Shehbaz Sharif berperan sebagai mediator utama dalam konflik itu. Ia mengundang delegasi AS dan Iran untuk bertemu di Islamabad pada 10 April 2026. Pertemuan itu bertujuan mencapai kesepakatan final.

Iran menegaskan gencatan senjata hanya bersifat sementara. Mereka menilai itu sebagai jeda strategis untuk negosiasi.

Kesepakatan itu langsung berdampak pada pasar global. Harga minyak turun tajam, sementara saham dan obligasi menguat. Namun, tidak semua pihak menyambut positif.

Senator AS, Chris Murphy, mengingatkan potensi risiko besar. Ia menilai kesepakatan itu bisa memberi Iran kendali lebih besar atas Selat Hormuz. Hal itu berbahaya bagi stabilitas global.

Trump menyebut sebagian besar konflik utama menemukan titik temu. Ia berharap gencatan senjata itu membuka jalan menuju kesepakatan jangka panjang.

Namun, perbedaan kepentingan antara AS dan Iran masih sangat besar. Banyak poin krusial yang belum menemukan solusi. Dua minggu ke depan akan menjadi penentu arah masa depan Timur Tengah. Dunia kini menunggu awal perdamaian atau hanya jeda sebelum konflik berikutnya.