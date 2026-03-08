Bandar Lampung (Lampost.co) — Anggota DPRD Provinsi Lampung, Deni Ribowo, mendorong Pemerintah Provinsi Lampung untuk lebih gencar melakukan penyaluran vaksin campak, khususnya bagi anak-anak.

Langkah ini penting guna mencegah munculnya kasus campak serta melindungi kesehatan generasi muda pada daerah tersebut.

Menurut Deni, imunisasi campak merupakan salah satu upaya pencegahan paling efektif untuk menekan penyebaran penyakit.

Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan program imunisasi berjalan maksimal hingga ke tingkat desa.

“Jangan sampai ada anak yang tidak mendapatkan hak imunisasi karena kendala distribusi atau kurangnya sosialisasi,” ujarnya.

Ia menilai, cakupan imunisasi yang tinggi akan membantu menciptakan kekebalan kelompok (*herd immunity*) sehingga penyebaran penyakit dapat terelakkan lebih awal.

Sosialisasi

Selain memastikan ketersediaan vaksin, Deni juga meminta dinas terkait meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya imunisasi campak.

Menurutnya, edukasi yang masif akan membantu meningkatkan kesadaran orang tua untuk membawa anak mereka mendapatkan imunisasi.

“Edukasi kepada masyarakat juga penting, supaya orang tua memahami bahwa vaksin campak aman,” katanya.

Deni berharap Pemerintah Provinsi Lampung melalui dinas kesehatan dapat memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota serta fasilitas layanan kesehatan seperti puskesmas dan posyandu.

Dengan upaya tersebut, ia optimistis potensi penyebaran campak Lampung dapat meinimalisir dan kesehatan anak-anak tetap terjaga.