Bandar Lampung (Lampost.co): Memburuknya kualitas udara terutama di perkotaan menandakan ancaman penyakit saluran pernapasan yang semakin nyata.

Ketua Ikatan Dokter Indonesia Bandar Lampung, Khadafi, mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai peningkatan risiko Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di tengah kondisi udara yang tidak sehat.

“Ketika kualitas udara memburuk, risiko penyakit pernapasan seperti ISPA meningkat signifikan. Polutan yang masuk ke tubuh dapat memicu peradangan pada saluran pernapasan,” ujar Khadafi.

ISPA merupakan infeksi yang menyerang saluran pernapasan, baik bagian atas maupun bawah, mulai dari hidung hingga paru-paru.

Penyakit ini mudah menular dan dapat menyerang siapa saja, namun kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia menghadapi risiko paling tinggi.

Menurut Khadafi, sistem kekebalan tubuh berperan sebagai benteng utama dalam melawan infeksi.

Saat daya tahan tubuh menurun, risiko seseorang terserang penyakit, termasuk ISPA, akan meningkat, terutama ketika kualitas udara memburuk.

“Anak-anak, lansia, serta mereka yang memiliki penyakit bawaan seperti gangguan jantung atau paru-paru harus meningkatkan kewaspadaan, karena lebih mudah terpapar dan mengalami gejala yang lebih berat,” jelasnya.

Gejala ISPA yang umum meliputi batuk, demam, sakit kepala, hidung tersumbat, nyeri tenggorokan, hingga sesak napas.

Pada kondisi yang lebih serius, penderita bahkan dapat mengalami kekurangan oksigen yang ditandai perubahan warna kulit menjadi kebiruan.

Khadafi menegaskan pentingnya mengenali gejala sejak dini dan tidak meremehkan batuk pilek yang berkepanjangan.

“Kalau gejala tidak membaik atau berlangsung lebih dari tiga minggu, segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan agar tenaga medis dapat memberikan penanganan yang tepat,” tegasnya.

Selain itu, masyarakat perlu menjaga kesehatan dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, menggunakan masker saat berada di luar ruangan, serta mengurangi aktivitas di lingkungan dengan tingkat polusi tinggi.

Dengan meningkatnya kesadaran dan kewaspadaan, masyarakat dapat melindungi diri dari risiko penyakit akibat kualitas udara yang semakin memburuk.