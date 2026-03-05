Bandar Lampung (Lampost.co) — Program imunisasi Human Papillomavirus (HPV) sekolah mendapat sambutan positif dari para orang tua.

Mereka berharap vaksin pencegah kanker serviks itu dapat tersalurkan secara merata dan tepat sasaran kepada seluruh anak perempuan, khususnya tingkat sekolah dasar.

Wati, salah satu orang tua siswi kelas 5 SD asal Bandar Lampung, mengaku mendukung penuh pelaksanaan vaksinasi HPV dari sekolah.

Menurutnya, langkah tersebut sangat penting untuk melindungi anak perempuan dari risiko kanker serviks pada masa depan.

“Sebagai orang tua tentu kami ingin anak-anak terlindungi dari awal. Kalau memang vaksin HPV ini bisa mencegah kanker serviks, kami sangat berharap pelaksanaannya benar-benar merata semua sekolah,” ujar Wati.

Ia menilai program imunisasi melalui sekolah memudahkan orang tua, karena anak tidak perlu datang ke fasilitas kesehatan secara mandiri.

Namun, Wati berharap sosialisasi terus berjalan agar tidak ada kesalahpahaman yang ada pada masyarakat.

Senada dengan itu, Ratna, orang tua lainnya, juga berharap penyaluran vaksin HPV berjalan lancar tanpa kendala, baik wilayah perkotaan maupun pelosok daerah.

“Jangan sampai hanya sekolah-sekolah di kota saja yang dapat lebih dulu atau lebih lengkap. Kami ingin semua anak perempuan, untuk sekolahnya, mendapat hak yang sama untuk vaksin,” kata Ratna.

Ratna menambahkan, pemerataan vaksin sangat penting agar tujuan besar pencegahan kanker serviks bisa tercapai secara menyeluruh.

Ia juga mengapresiasi pemerintah yang telah memasukkan imunisasi HPV dalam program sekolah dengan pemberian dua dosis, yakni kelas 5 dan kelas 6 SD/sederajat.

Para orang tua berharap komitmen pemerintah daerah dalam menjaga ketersediaan vaksin dan memastikan pelaksanaan berjalan optimal.

Dengan dukungan bersama antara sekolah, tenaga kesehatan, dan keluarga, mereka optimistis generasi muda perempuan dapat tumbuh lebih sehat dan terlindungi dari ancaman kanker serviks untuk masa mendatang.