Jambi (Lampost.co)—- Belajar kecerdasan buatan (AI) kini tak lagi terasa rumit. Telkomsel kembali menghadirkan Internet BAIK Festival (IBFEST) Series 10 yang kali ini menyapa pelajar di SMK Negeri 2 Jambi, Kamis (5/2).

Program sosial tahunan yang telah berjalan sejak 2016 ini dirancang untuk membekali siswa SMA/SMK dengan pemahaman AI dan literasi digital yang aman, kreatif, dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip BAIK: Bertanggung jawab, Aman, Inspiratif, dan Kreatif.

Jambi menjadi kota kedua dalam rangkaian IBFEST Series 10, setelah sebelumnya menggelar di Cimahi. Program ini akan berlanjut ke Pontianak pada 22 April dan menutup di Surakarta pada 30 April 2026.

Baca juga: Internet Telkomsel dan IndiHome Down Serentak, Ini Penyebab Utamanya

Mengusung konsep belajar yang interaktif dan aplikatif, IBFEST Series 10 menghadirkan beragam aktivitas seru seperti AI Camp Training, AI Workshop, hingga berdiskusi bersama praktisi AI dan pegiat literasi teknologi.

Seluruh rangkaian kegiatan dirancang untuk menjawab kebutuhan generasi muda di era teknologi. Sekaligus mendukung visi Indonesia Emas 2045 dan penguatan perlindungan anak di ruang digital melalui PP TUNAS.

Manager Mobile Consumer Branch Telkomsel Jambi, Erliendra Ramadhan, menilai antusiasme pelajar di Jambi mencerminkan semangat generasi muda dalam memanfaatkan AI sebagai sarana kolaborasi dan inovasi.

“Melalui Internet BAIK Festival, Telkomsel ingin memastikan generasi muda tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu memanfaatkannya secara bijak, kreatif, dan produktif. Inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen Telkomsel Jaga Cita dalam membangun ekosistem digital yang inklusif, aman, dan berkelanjutan,” ujar Erliendra.

Komitmen tersebut juga mewujudkan melalui berbagai platform pembelajaran teknologi Telkomsel, seperti Ilmupedia, Skul.id, Kuncie, dan by.U.

Seni Berbasis AI

Dalam AI Camp Training, mengajak pelajar belajar langsung melalui tiga arena utama. Arena Creativa mengajak siswa mengeksplorasi seni berbasis AI, mulai dari pembuatan musik, film pendek, poster bergerak, hingga ilustrasi digital.

Arena Syntech mendorong pengembangan solusi digital seperti aplikasi sederhana, mini gim edukatif, hingga prototipe produk digital. Sementara Arena Cyberlite memperkuat literasi keamanan digital lewat kampanye kreatif tentang bahaya deepfake, gerakan “Saring Before Sharing”, serta edukasi anti-scam.

Tak hanya siswa, IBFEST juga menyasar seluruh ekosistem pendidikan melalui AI Workshop yang menyesuaikan dengan peran masing-masing peserta.

Siswa mendapatkan materi “Generative AI 101 & Praktik AI Kreatif”, membekali guru “AI in Education & Digital Safety”. Sedangkan orang tua memperoleh panduan “Safe & Smart Parenting di Era AI” untuk mendampingi anak beraktivitas digital secara aman.

Rangkaian kegiatan memperkuat dengan seminar “AI untuk Masa Depan yang BAIK”. Serta sosialisasi PP TUNAS sebagai upaya menciptakan ruang teknologi yang aman dan ramah anak.

Selama satu dekade penyelenggaraan, Internet BAIK telah memberi dampak nyata bagi ekosistem pendidikan digital nasional.

Pada Series 9, lebih dari 10.000 pelajar, guru, dan orang tua dari 124 kota/kabupaten ikut berpartisipasi. Sejak 2016, program ini telah menjangkau lebih dari 41.000 pelajar di 1.484 sekolah. Melibatkan 9.500 guru, orang tua, dan komunitas di 296 kota/kabupaten, serta melahirkan 1.600 lebih Agents of Change dan 1.624 karya Digital Creative Content.

Informasi lengkap mengenai Internet BAIK Festival Series 10 dapat mengakses melalui internetbaik.id.