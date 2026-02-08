Bandar Lampung (Lampost.co) — Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Bank Lampung berlangsung meriah pada Minggu, 8 Februari 2026.

Ribuan masyarakat tumpah ruah memadati lokasi acara untuk mengikuti ajang lari 5K dan 10K yang menjadi puncak peringatan enam dekade bank kebanggaan masyarakat “Sai Bumi Ruwa Jurai” tersebut.

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzana Djausal, yang hadir langsung di lokasi, tampak antusias menyaksikan semangat para peserta. Dalam sambutannya usai garis finish, Gubernur Mirza menyampaikan atas partisipasi masif warga.

“Luar biasa semangat kebersamaan dan antusiasme dari seluruh peserta. Dilaporkan kepada kami, hari ini ada 5.000 masyarakat Lampung yang ikut berpartisipasi dalam Bank Lampung Run hari ini,” ujar Rahmat Mirzana Djausal di hadapan ribuan peserta.

Dedikasi Bank Lampung

Dalam momen spesial ini, Gubernur Mirza menegaskan bahwa usia 60 tahun bukanlah sekadar angka di kalender, melainkan bukti ketangguhan dan dedikasi. Ia mengibaratkan eksistensi Bank Lampung seperti sebuah bangunan yang kokoh.

“Kita sama-sama tahu, bagi Bank Lampung 60 tahun adalah perjalanan yang sangat panjang. Penuh cerita, dilewati dengan kerja keras, dan penuh dedikasi. Dari masa ke masa, Bank Lampung terus bertumbuh, beradaptasi, dan hadir sebagai bank kebanggaan,” ungkapnya.

Ia menambahkan sebuah pesan penting mengenai filosofi perbankan. “Kita kalau ibaratkan bangunan seperti membangun rumah, maka pondasinya adalah kepercayaan dan integritas. Begitu juga Bank Lampung.

Sampai hari ini berdiri 60 tahun menjadi bank daerah terbesar dan berkembang, pondasinya adalah kepercayaan masyarakat dan integritas,” tegas Gubernur.

Gubernur Mirza juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran direksi hingga pegawai yang telah bekerja keras melayani masyarakat. Ia menyoroti jangkauan Bank Lampung yang kini semakin luas dan menyentuh lapisan masyarakat terbawah.

“Bank Lampung hari ini sudah ada di pelosok-pelosok. Hampir 9,5 juta masyarakat Lampung dan semua desa-desa sudah tercapai dan tergapai dengan Bank Lampung. Ini tandanya Bank Lampung terus semangat melayani masyarakat,” jelasnya.

Mitra Strategis Pemerintah

Ia berharap Bank Lampung terus menjadi mitra strategis bagi Pemerintah Provinsi maupun 15 Kabupaten/Kota, serta menjadi pendamping setia bagi pelaku UMKM dalam menggerakkan roda ekonomi daerah.

“Semoga ke depan Bank Lampung terus bisa menjaga kepercayaan masyarakat Lampung, meningkatkan kualitas, integritas, dan pondasinya,” pungkas Gubernur.

Sebelumnya, Pjs Direktur Utama Bank Lampung, Indra Merviana menegaskan usia 60 tahun merupakan bukti nyata komitmen dan dedikasi perusahaan dalam mendukung pembangunan ekonomi di Provinsi Lampung.

Ia memaparkan visi besar perusahaan yang kini mengusung semangat Greatest One.

“Pada momentum ini, Bank Lampung meneguhkan langkah dengan semangat Greatest One. Yakni untuk terus bertumbuh menjadi bank yang unggul, terpercaya, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Hal ini sejalan dengan visi kami menjadi bank terunggul pilihan utama masyarakat,” ujar Indra Merviana.