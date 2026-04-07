Sukadana (Lampost.co)–Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Sukadana menunjukkan langkah konkret dalam memerangi peredaran gelap narkotika di lingkungan pemasyarakatan. Pada Selasa (7/4/2026), pihak rutan menggelar kegiatan tes urine mendadak yang menyasar baik warga binaan pemasyarakatan (napi) maupun para petugas internal. Langkah ini sebagai bagian dari deteksi dini dan penguatan integritas lembaga.

Kegiatan yang berlangsung tertib ini melibatkan setidaknya 200 warga binaan dan 40 petugas rutan. Proses pengambilan sampel urine di bawah pengawasan ketat untuk memastikan validitas hasil dan mencegah terjadinya kecurangan dalam pemeriksaan.

Hasil Negatif: Keberhasilan Pembinaan dan Pengawasan

Kepala Rutan Sukadana, Mohammad Jawad Cirry, didampingi Plh KPR Mario Filie, menyatakan pemeriksaan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk menjaga stabilitas keamanan. Berdasarkan hasil pemeriksaan intensif tim medis, seluruh peserta—baik napi maupun petugas—negatif dari penyalahgunaan narkoba.

“Ya, kami baru saja melangsungkan tes urine terhadap 200 warga binaan dan 40 petugas rutan. Hasil ini mencerminkan upaya pembinaan, pengawasan, serta deteksi dini yang selama ini telah berjalan secara optimal dan konsisten,” ujar Jawad saat memberikan keterangan resmi kepada media.

Menurutnya, konsistensi dalam pemeriksaan rutin telah membentuk budaya disiplin di dalam rutan. Hal ini juga menjadi bukti komitmen menciptakan lingkungan yang bersih dari pengaruh zat terlarang bukan sekadar wacana, melainkan sudah terinternalisasi dalam keseharian di Rutan Sukadana.

Sambut Hari Bakti Pemasyarakatan Ke-62

Selain sebagai fungsi kontrol rutin, kegiatan tes urine massal ini dalam rangka menyambut Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) ke-62. Melalui momentum ini, Rutan Sukadana ingin mempertegas posisinya sebagai institusi yang berintegritas dan bebas dari peredaran gelap narkoba.

Jawad menekankan keamanan dan ketertiban di dalam rutan sangat bergantung pada sejauh mana lingkungan tersebut bersih dari narkoba. Penggunaan narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan sering menjadi akar masalah gangguan keamanan, mulai dari perkelahian hingga pungutan liar.

“Tes urine ini bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bentuk nyata komitmen kami untuk memastikan Rutan Sukadana benar-benar bersih dari narkoba. Kami ingin menunjukkan komitmen zero narkoba secara total,” ujarnya

Langkah Tegas demi Lingkungan Berintegritas

Meski hasil kali ini menunjukkan angka nol untuk penyalahgunaan, pihak Rutan Sukadana memastikan tidak akan mengendurkan pengawasan. Ke depannya, pihaknya akan terus meningkatkan langkah-langkah tegas baik melalui penggeledahan blok hunian secara rutin maupun penguatan pembinaan mental bagi warga binaan.

Harapannya upaya ini dapat memberikan rasa aman tidak hanya bagi warga binaan itu sendiri, tetapi juga bagi masyarakat luas yang memercayakan proses rehabilitasi kerabatnya di Rutan Sukadana. Dengan lingkungan yang aman dan berintegritas, proses pembinaan dapat berjalan maksimal sehingga para warga binaan siap kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik.

“Kami akan terus melakukan langkah-langkah tegas. Baik melalui pengawasan, pembinaan, maupun penindakan. Hal itu demi menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman dan berintegritas,” ujar Mohammad Jawad Cirry.