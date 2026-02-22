Bandar Lampung (Lampost.co)–Sektor wisata hiburan di Lampung mulai memacu kreativitas untuk memanfaatkan momentum Ramadan 1447 Hijriah guna meningkatkan kunjungan serta mendorong perputaran ekonomi daerah. Salah satu destinasi unggulan, Navara City Park, secara resmi menghadirkan program Carnival Ramadan dengan konsep inovatif paket berbuka puasa terintegrasi akses wahana permainan.

Sales and Marketing Manager Navara City Park, Herlina Chaniago, menjelaskan konsep yang menggabungkan rekreasi dan kuliner ini merupakan yang pertama kalinya hadir pada musim Ramadan tahun 2026.

“Carnival Ramadan ini merupakan konsep perdana yang kami suguhkan. Pengunjung mendapat keleluasaan untuk menikmati seluruh wahana terlebih dahulu, kemudian ditutup dengan berbuka puasa dengan menu buffet sepuasnya dalam satu paket praktis,” kata Herlina, Sabtu (21/2/2026).

Paket Iftar All In yang Terjangkau

Herlina memerinci paket iftar tahun ini dibanderol dengan harga kompetitif, yakni Rp110 ribu per orang. Harga tersebut sudah mencakup tiket masuk (HTM) serta akses penuh ke seluruh wahana yang tersedia, termasuk fasilitas kolam renang.

“Hanya dengan Rp110 ribu per orang, pengunjung sudah mendapatkan akses all wahana serta makan sepuasnya. Menu yang disajikan sangat lengkap, mulai dari takjil, hidangan pembuka, main course, hingga hidangan penutup. Kami juga menyediakan berbagai menu di pondokan atau food stall untuk variasi pilihan,” ujarnya.

Penempatan area berbuka puasa secara strategis di Green Zone, tepatnya di sekitar area Dancing Fountain yang memiliki nuansa kawasan Jepang. Selama bulan suci ini, jam operasional Navara City Park mulai pukul 13.00 hingga 21.00 WIB. Untuk memperkuat suasana ngabuburit, pihak manajemen juga menyuguhkan live music akustik setiap hari.

Harga Khusus Tiket Masuk Selama Ramadan

Tidak hanya paket buka puasa, manajemen Navara City Park juga memberlakukan penyesuaian harga tiket masuk bagi pengunjung yang hanya ingin menikmati suasana taman tanpa paket iftar.

Untuk kunjungan hari kerja (weekday), tiket yang biasanya seharga Rp50 ribu turun menjadi Rp30 ribu pada pukul 13.00–18.00 WIB. Spesial untuk sesi malam hari pukul 18.00–21.00 WIB, tarif tiket hanya Rp25 ribu per orang.

Sementara untuk akhir pekan (weekend), harga tiket yang normalnya Rp55 ribu dipangkas menjadi Rp35 ribu untuk sesi siang hingga sore (13.00–18.00 WIB), dan hanya Rp30 ribu untuk sesi malam (18.00–21.00 WIB).

“Kami ingin memberikan alternatif lokasi ngabuburit yang nyaman, estetik, namun tetap terjangkau bagi masyarakat Lampung. Harapannya, Carnival Ramadan 2026 ini mampu meningkatkan kunjungan wisatawan. Sekaligus menjadi penggerak ekonomi di sektor pariwisata selama bulan Ramadan,” ujar Herlina.

Program Carnival Ramadan ini akan berlangsung selama satu bulan penuh. Dan akan menjadi tren baru destinasi wisata keluarga di Bumi Ruwa Jurai pada tahun 2026.