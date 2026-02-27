Bandar Lampung (Lampost.co)– Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana meminta satuan tugas (satgas) tingkat bawah aktif melakukan pengawasan lingkungan guna mencegah perang sarung selama Ramadan.

Eva menegaskan satgas yang terdiri dari Babinsa, Bhabinkamtibmas, RT, dan Linmas harus rutin berkeliling memantau pergerakan remaja pada malam hari.

“Satgas harus turun ke lapangan, keliling. Kalau ada anak-anak yang mencurigakan, diingatkan dan ditanya baik-baik. Kadang orang tuanya tidak tahu anaknya keluar malam,” kata Eva.

Ia mendukung langkah Polresta Bandar Lampung yang meningkatkan patroli malam usai tarawih hingga menjelang sahur. Pemerintah kota dan kepolisian terus bersinergi untuk mencegah kenakalan remaja berkembang menjadi bentrokan.

Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Alfret Jacob Tilukay menyatakan pihaknya belum menemukan insiden perang sarung yang menimbulkan korban luka. Namun, aparat tetap melakukan patroli intensif sebagai langkah preventif.

Dia berharap kolaborasi antara pemkot, kepolisian, dan masyarakat mampu menjaga keamanan dan ketertiban selama Ramadan di Bandar Lampung.



