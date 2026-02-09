Bandar Lampung (Lampost.co): Polisi terus mengusut kasus seorang pria dalam kondisi meninggal di sebuah penginapan di Jalan Untung Suropati, Kelurahan Labuhan Ratu, Kecamatan Kedaton.

Korban bernama Hindradjaja (61), warga Tangerang, Banten. Saat petugas menemukan jasadnya pada Sabtu, 7 Februari 2026, , korban mengenakan baju hitam dan celana pendek biru. Wajah korban tertutup plastik, dan petugas menemukan lakban di dekat tubuhnya.

Warga sekitar mencium bau menyengat dari arah penginapan. Setelah menelusuri sumber bau tersebut, warga menemukan korban sudah tidak bernyawa dan segera melaporkan kejadian itu kepada pihak berwajib.

Rekaman kamera pengawas (CCTV) di sekitar lokasi menunjukkan seorang pria tidak ada identitas mengantar korban ke indekos tersebut pada Kamis, 5 Februari 2026, atau dua hari sebelum petugas menemukan jasad korban dalam kondisi mengenaskan.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandar Lampung, Kompol Gigih Andri Putranto, membenarkan keberadaan pria misterius yang terekam jelas dalam kamera pemantau. Saat ini, kepolisian melakukan pendalaman intensif untuk mengungkap identitas pria yang dugaannya menjadi orang terakhir yang berkomunikasi dengan korban.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan CCTV, seorang laki-laki mengantarkan korban dua hari sebelum korban meninggal dunia. Kami masih mendalami identitas pria tersebut,” kata Gigih, Senin, 9 Februari 2026.

Gigih menambahkan, selain pria pengantar tersebut, korban hanya berkomunikasi dengan ibu kos sebelum kejadian. Penyelidik kini memfokuskan penelusuran pada orang-orang terakhir yang berinteraksi langsung dengan korban.

Kepolisian juga telah memeriksa sejumlah saksi di tempat kejadian perkara serta mengamankan beberapa rekaman CCTV sebagai bahan penyelidikan. Tim forensik telah melakukan autopsi terhadap jenazah korban dan masih menunggu hasil pemeriksaan tersebut.

Setelah seluruh prosedur selesai, pihak kepolisian menyerahkan jenazah korban kepada keluarga. Keluarga kemudian melakukan proses kremasi.