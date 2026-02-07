Bandar Lampung (Lampost.co) — Seorang pria tak bernyawa, Sabtu 7 Februari 2026 dengan kepala terbungkus plastik. Lokasi kejadian tersebut pada sebuah penginapan di Jalan Untung Suropati, Kelurahan Labuhan Ratu, Kecamatan Kedaton.

Sementara itu, jenazah korban bernama Hindradjaja (61), warga Tangerang, Banten. Ia tertemukan dalam keadaan tak bernyawa. Menggunakan baju berwarna hitam, celana pendek biru, wajahnya terbungkus plastik, dan terdapat lakban didekatnya.

Warga sekitar mulanya, mencium bau tak sedap pada sekitar lokasi. Hingga warga sekitar melihat, pria tersebut dalam keadaan tak bernyawa dan terbungkus plastik.

Tim Inafis Polresta Bandar Lampung telah turun ke lokasi, dan melakukan pengecekan, serta mengevakuasi mayat tersebut. “Tertemukan di salah satu penginapan.” ujar Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Gigih Andri Putranto, Sabtu, 7 Februari 2026.

Polisi belum bisa memastikan penyebab pasti kematian tersebut, karena sedang melakukan pendalaman. “Sedang dalam penyelidikan,” katanya.