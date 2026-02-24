Bandar Lampung (Lampost.co) – Polda Lampung mengajak semua pihak untuk berkolaborasi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Terutama selama Bulan Suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 2026M/1447H.

Hal tersebut tersampaikan saat Apel Siaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) dalam rangka menjaga situasi kondusif selama pelaksanaan ibadah puasa Ramadan 1447 H/2026 M. Kegiatan ini berlangsung pada Lapangan Apel Kantor Kepolisian Daerah Lampung, Senin Sore, 23 Februari 2026.

Selain organisasi kemasyarakatan (Ormas), pengamanan juga terdukung oleh personel TNI, jajaran Pemerintah Daerah, serta tokoh masyarakat yang turut hadir dalam apel tersebut.

Kapolda Lampung, Irjen Pol. Helfi Assegaf dalam arahannya menyampaikan bahwa apel siaga ini bertujuan memberikan pesan kuat kepada masyarakat bahwa Polri bersama seluruh elemen bangsa siap menjaga kondusifitas wilayah selama ramadan hingga Idul Fitri.

“Hari ini kita melaksanakan Apel Siaga Kamtibmas sebagai bentuk komitmen bersama untuk menjaga keamanan dan ketertiban wilayah Lampung. Seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan, turut berperan aktif dalam menjaga situasi tetap aman dan kondusif,” ujar Helfi.

Kemudian Kapolda menegaskan, komitmen pengamanan akan berlangsung selama satu bulan penuh. Mulai awal Ramadan hingga perayaan Idul Fitri mendatang.

Selain itu ia menjelaskan bahwa pengamanan tidak hanya berfokus pada patroli kepolisian. Tetapi juga melibatkan kesiapsiagaan pada wilayah masing-masing melalui partisipasi aktif elemen masyarakat.

Sementara itu Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Pemerintahan, dan Politik, Achmad Saefulloh mewakili Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal mendukung Siaga Kamtibmas.

Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan dukungannya terhadap langkah sinergis seluruh pihak dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Sehingga umat Muslim dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan aman, nyaman, dan khusyuk.