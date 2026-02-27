Bandar Lampung (Lampost.co)– Polresta Bandar Lampung meningkatkan patroli malam selama Ramadan untuk mencegah aksi perang sarung yang kerap para remaja lakukan usai salat tarawih hingga menjelang sahur.

Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Pol Alfret Jacob Tilukay, menegaskan pihaknya menggencarkan patroli bersama Pemerintah Kota Bandar Lampung guna menjaga situasi tetap kondusif.

Baca juga: Polda Lampung Sebar Personel Cegah Perang Sarung dan Balap Liar Selama Ramadan

“Kami bersama pemerintah kota melaksanakan patroli khusus. Beberapa kali masih ada yang mencoba berkumpul, tapi begitu petugas datang, mereka langsung membubarkan diri,” kata Alfret, Jumat, 27 Februari 2026.

Ia menyebut perang sarung berpotensi memicu bentrokan antar kelompok remaja. Karena itu, Polresta Bandarlampung menginstruksikan Babinsa dan Bhabinkamtibmas aktif melakukan pengawasan di lingkungan masing-masing.

“Kalau ada remaja yang kumpul-kumpul, segera dibubarkan agar tidak terjadi benturan,” tegasnya.

Alfret memastikan hingga saat ini belum ada insiden perang sarung yang menyebabkan korban luka di Bandar Lampung.

“Alhamdulillah belum ada bentrokan besar yang mengakibatkan luka. Kita terus lakukan pencegahan,” ujarnya.

Polresta Bandar Lampung berkomitmen menjaga keamanan Ramadan agar masyarakat dapat beribadah dengan tenang dan nyaman.



Ikuti terus berita dan artikel Lampost.co lainnya di Google News