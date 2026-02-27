Bandar Lampung (Lampost.co)– Polresta Bandar Lampung memperketat patroli malam selama Ramadan untuk mengantisipasi potensi perang sarung yang melibatkan remaja.

Kapolresta Bandarlampung Kombes Pol Alfret Jacob Tilukay mengungkapkan pihaknya mendeteksi sejumlah kelompok remaja yang mencoba berkumpul usai salat tarawih. Namun, petugas langsung membubarkan mereka sebelum terjadi bentrokan.

“Kami lakukan patroli rutin. Begitu petugas datang, mereka langsung membubarkan diri,” ujarnya.

Polresta menggandeng Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk mengawasi titik-titik rawan. Aparat juga meminta masyarakat berperan aktif melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungan masing-masing.

Hingga kini, aparat belum mencatat adanya korban akibat perang sarung di Bandarlampung. Meski begitu, kepolisian tetap mengedepankan langkah preventif agar situasi tetap aman.

Pemerintah Kota Bandar Lampung turut mendukung langkah tersebut dengan mengaktifkan satgas lingkungan guna mengawasi aktivitas remaja pada malam hari.

Upaya bersama ini diharapkan menjaga suasana Ramadan tetap kondusif, sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah tanpa gangguan keamanan.

