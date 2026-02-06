Bandar Lampung (Lampost.co) — Beberapa coffee shop hadir di Bandar Lampung dengan berbagai konsep menarik. Ada yang menarik perhatian karena dekorasi tempatnya, menunya, harganya, hingga jam bukanya.

Bandar Lampung menjadi salah satu kota yang memiliki banyak coffee shop yang tersebar di beberapa tempat. Berikut rekomendasi coffee shop yang buka 24 jam di Kota Bandar Lampung:

1. Nuju Coffee

Nuju Coffee merupakan outlet coffee shop yang cukup populer di Bandar Lampung. Menu andalan mereka adalah “Aiko” yang merupakan sajian kopi susu dengan paduan gula aren yang legit.

Nuju Space menjadi outlet yang paling ramai dikunjungi. Gerai ini berlokasi di Jalan P. Antasari, Sukabumi, Bandar Lampung. Banyak pengunjung datang untuk nongkrong ataupun bekerja secara Work From Cafe.

Salsa, selaku Barista mengatakan Nuju Coffee memiliki dua outlet yang buka selama 24 jam, yaitu Nuju Kedaton dan Nuju Space.

“Kalau yang buka 24 jam ada di Nuju Space dan Nuju Kedaton,” ujarnya.

2. Faste Coffee

Tak kalah populer, Faste Coffee juga menjadi andalan bagi masyarakat Bandar Lampung karena menjadi salah satu coffee shop yang buka 24 jam.

Coffee shop-nya memang tak begitu besar, tapi ramai dikunjungi. Harganya yang murah juga menjadi daya tarik tersendiri.

Menu kopi yang Faste Coffee tawarkan ada Faste, Hara, Sacca, Matcha, Redvelvet, dan lainnya. Untuk cabang yang buka 24 jam ada di Faste Unila, Faste Kedaton, Faste Rajabasa, dan Faste Ahmad Yani.

3. Bun Coffee

Bun Coffee yang poluler di Bandar Lampung juga memiliki beberapa cabang yang buka 24 jam. Ketiganya ada di Bun Coffee Unila, Kedaton, dan Rawa Laut.

Coffee shop-nya semi outdoor, sehingga pas dikunjungi untuk nongkrong seru. Menu kopi yang mereka tawarkan ada Roomie, Bruno, dan lainnya.

Untuk teman minum kopi ada beragam menu lezat. Di antaranya ada nasi goreng, tahu cagar, tempe mendoan, enoki, dan aneka cake yang lezat.

4. KATAMA Coffee and Space

Coffee shop yang juga banyak dikunjungi di Bandar Lampung ini bernama KATAMA Coffee and Space. Mereka menghadirkan konsep yang industrial dan homey serta harga yang relatif murah membuat coffee shop ini diminati oleh banyak orang.

KATAMA Coffee and Space ini buka selama 24 jam dan banyak dikunjungi untuk menikmati kopi sambil makan. Ada juga yang menjadikan KATAMA Coffee sebagai tempat Work From Cafe karena kenyamanannya.

Untuk lokasi KATAMA Coffee and Space berada di Jalan Letjen Alamsyah, Way Halim, Bandar Lampung.

5. Kiyo Libare

Satu lagi coffee shop yang buka selama 24 jam di Bandar Lampung, yaitu Kiyo Libare. Tempat ini merupakan coffee shop populer di Jalan Prof M. Yamin, Rawa Laut, Bandar Lampung.

Coffee shop satu ini selalu ramai pengunjung. Memiliki area indoor maupun outdoor yang nyaman untuk nongkrong bersama teman-teman.

Pilihan menu kopi susu kekinian bisa kalian nikmati di Kiyo Libare. Di antaranya ada Kiyonera, Sweet Ant, Hazelnut Latte, dan lainnya.

Itulah beberapa tempat coffee shop 24 jam yang bisa kalian kunjungi, baik untuk sekadar ngopi bersama rekan atau pun melakukan Work From Cafe.

Fauzan Al Djabar/Magang