Bandar Lampung (Lampost.co) – Kabar duka datang dari Partai Gerindra Provinsi Lampung. Kadernya yang duduk sebagai Anggota DPRD Provinsi Lampung, Veri Agusli meninggal dunia. Almarhum wafat di Jakarta, Selasa 10 Maret 2026 pukul 14.53 WIB karena sakit.

Informasi tersebut tersebar luas melalui media sosial instagram maupun pesan whatsapp. “Innalillahi wa inna ilaihi raji’un. Telah berpulang ke rahmatullah saudara kita, rekan kita tercinta Veri Agusli HTB, S.E. Anggota DPRD Provinsi Lampung sekaligus Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Lampung,” tulis instagram @gerindralampung.

Semoga Allah SWT menerima segala amal ibadah beliau, mengampuni segala khilaf dan dosa, melapangkan kuburnya, serta menempatkan beliau di tempat terbaik di sisi-Nya. “Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kekuatan, dan keikhlasan dalam menghadapi ujian ini. Al-Fatihah,” tulisnya.

Veri Agusli merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung periode 2024–2029 dari Fraksi Partai Gerindra. Veri mewakili Daerah Pemilihan VI, yang meliputi wilayah Kabupaten Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, dan Mesuji. Ia dikenal sebagai legislator muda yang aktif, komunikatif, dan memiliki komitmen kuat terhadap pembangunan daerah serta penguatan peran generasi muda.