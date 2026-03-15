Bandar Lampung (Lampost.co) — Pengelola jalan tol mencatat ada 135.924 kendaraan yang melintasi Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) seiring mulai berlangsungnya pergerakan Mudik Lebaran 2026.

Kondisi ini menunjukkan mobilitas masyarakat yang terus tumbuh menjelang periode puncak Mudik Lebaran 2026. Terlebih menjelang berlakunya kebijakan Work From Anywhere (WFA), Senin, 16 Maret 2026.

“Pada periode 14 Maret 2026. Trafik kendaraan terpantau mengalami peningkatan pada sejumlah ruas utama. Khususnya pada koridor penghubung antarkota dan akses menuju kawasan perkotaan,” kata Plh. EVP Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya, Hamdani, Minggu, 15 Maret 2026.

Kemudian secara kumulatif, total trafik harian pada ruas tol yang telah beroperasi tercatat mencapai 135.924 kendaraan, atau meningkat 31,16% dari pada trafik normal. Peningkatan ini mencerminkan mulai meningkatnya pergerakan masyarakat yang melakukan perjalanan lebih awal menjelang libur Lebaran.

“Pemantauan terlaksanakan secara berkelanjutan untuk memastikan layanan jalan tol tetap aman, lancar, dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan,” katanya.

Rencanakan dengan Baik

Selanjutnya Hamdani mengimbau seluruh pengguna jalan untuk merencanakan perjalanan dengan baik. Terutama bagi masyarakat yang akan mulai melakukan perjalanan lebih awal menjelang periode WFA dan libur Lebaran.

Pengguna jalan harus mematuhi rambu lalu lintas dan batas kecepatan. Kemudian menjaga jarak aman dan memastikan kondisi kendaraan serta pengemudi dalam kondisi prima. Selanjutnya beristirahat di rest area terdekat apabila merasa lelah atau mengantuk.

“Kami berkomitmen untuk terus menjaga kelancaran dan keselamatan trafik Jalan Tol Trans Sumatera. Melalui kesiapan petugas, sarana pendukung, serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait sebagai wujud melayani sepenuh hati,” katanya.

Sementara itu berdasarkan catatannya. Kendaraan yang paling banyak melintasi JTTS berada pada ruas tol kendaraan yang melintasi Tol Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat (Kuala Tanjung – Sinaksak). Tercatat sebanyak 25.340 kendaraan atau meningkat 24,67% dari pada trafik normal.

Kemudian diikuti kendaraan yang melintasi tol Palembang – Indralaya – Prabumulih (Palindra & Indraprabu). Tercatat sebanyak 22.464 kendaraan atau meningkat 60,27% dari pada trafik normal.

Selanjutnya kendaraan yang melintasi tol Terbanggi Besar – Kayu Agung (Terpeka). Tercatat sebanyak 21.655 kendaraan atau meningkat 59,89% dari pada trafik normal.