Bandar Lampung (Lampost.co) – Tercatat 160.846 kendaraan melintas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) pada Hari Raya Idul Fitri, Sabtu, 21 Maret 2026. Trafik ini menunjukan bahwa ada peningkatan 50,58% daripada trafik normal.

Plt. EVP Sekretaris Perusahaan PT. Hutama Karya, Hamdani mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan trafik kendaraan di JTTS. Apalagi seiring berlangsungnya arus balik Lebaran 2026.

Pada periode 21 Maret 2026, trafik kendaraan pada sejumlah ruas utama terpantau masih mengalami peningkatan. Khususnya pada koridor penghubung antar kota dan akses menuju kawasan perkotaan.

“Peningkatan ini perkiraannya terpengaruhi oleh masyarakat mulai kembali bergerak untuk melakukan perjalanan. Termasuk menuju sejumlah destinasi wisata di berbagai wilayah,” katanya dalam siarannya, Minggu, 22 Maret 2026.

Kemudian secara kumulatif, total trafik harian pada ruas tol yang telah beroperasi tercatat mencapai 160.846 kendaraan, atau meningkat 50,58% daripada trafik normal. Pemantauan terlaksanakan secara berkelanjutan sebagai komitmen untuk memastikan layanan jalan tol tetap aman, lancar, dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan.

Selanjutnya pihaknya mengimbau seluruh pengguna jalan untuk merencanakan perjalanan dengan baik. Terutama bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan pada periode arus balik Lebaran.

Kemudian pengguna jalan harapannya mematuhi rambu lalu lintas dan batas kecepatan. Lalu menjaga jarak aman, memastikan kondisi kendaraan dan pengemudi dalam kondisi prima. Serta beristirahat pada rest area terdekat apabila merasa lelah atau mengantuk.

Lalu ia juga berkomitmen untuk terus menjaga kelancaran dan keselamatan trafik Jalan Tol Trans Sumatera. Terutama melalui kesiapan petugas, sarana pendukung, serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait sebagai wujud melayani sepenuh hati.

*Rekap Trafik Harian Ruas Tol Beroperasi (Periode 21 Maret 2026):*

Kendaraan yang melintasi Tol Terbanggi Besar – Kayu Agung (Terpeka) tercatat sebanyak 13.586 kendaraan atau meningkat 0,31% daripada trafik normal.

Kendaraan yang melintasi Tol Palembang – Indralaya – Prabumulih (Palindra & Indraprabu) tercatat sebanyak 19.539 kendaraan atau meningkat 39,40% daripada trafik normal.

Kendaraan yang melintasi Tol Betung – Tempino – Jambi (Bayung Lencir – Tempino – Sp. Ness) tercatat sebanyak 5.170 kendaraan atau turun 37,39% daripada trafik normal.

Kendaraan yang melintasi Tol Bengkulu – Taba Penanjung (Bengtaba) tercatat sebanyak 2.321 kendaraan atau meningkat 13,55% daripada trafik normal.

Kendaraan yang melintasi Tol Pekanbaru – Dumai (Permai) tercatat sebanyak 15.633 kendaraan atau turun 2,37% daripada trafik normal.

Kendaraan yang melintasi Tol Pekanbaru – XIII Koto Kampar tercatat sebanyak 12.343 kendaraan atau meningkat 101,22% daripada trafik normal.

Kendaraan yang melintasi Tol Indrapura – Kisaran tercatat sebanyak 17.465 kendaraan atau meningkat 69,83% daripada trafik normal.

Kendaraan yang melintasi Tol Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat (Kuala Tanjung – Sinaksak) yang dikelola oleh PT Hutama Marga Waskita (HMW) tercatat sebanyak 43.687 kendaraan atau meningkat 114,93% daripada trafik normal.

Kendaraan yang melintasi Tol Binjai – Langsa (Binjai – Pangkalan Brandan) tercatat sebanyak 16.033 kendaraan atau meningkat 67,62% daripada trafik normal.

Kendaraan yang melintasi Tol Sigli – Banda Aceh Seksi 2–6 (Seulimeum – Baitussalam) tercatat sebanyak 8.522 kendaraan atau meningkat 157,23% daripada trafik normal.

Kendaraan yang melintasi Tol Padang – Sicincin tercatat sebanyak 6.547 kendaraan atau meningkat 97,32% daripada trafik normal.

*Rekap Trafik Ruas Tol Fungsional Periode Arus Balik Lebaran 2026 (Periode 21 Maret 2026):*