Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan informasi gempa bumi. Gempa hingga 17 guncangan beruntun terjadi pada wilayah Kabupaten Tanggamus, Selasa, 10 Februari 2026 pukul 13:02:46 WIB hingga 15:35:06 WIB.

Hal tersebut tersampaikan oleh BMKG Geofisika Stasiun Lampung Utara. Mengutip www.lampung.bmkg.go.id, gempa tersebut terjadi dengan kekuatan tertinggi mencapai 2.5 Magnitudo.

Daftar Gempa Bumi di Kabupaten Tanggamus, Selasa, 10 Februari 2026:

Pukul 15:35:06 WIB lokasi epicentrum -5.33, 104.65 dengan kekuatan 1.8 magnitudo 5 Km di darat 17 km Barat Laut Tanggamus – Lampung.

Pukul 14:48:53 WIB lokasi epicenter -5.44, 104.43 dengan kekuatan 2.4 magnitudo 10 Km di darat 28 km Barat Laut Tanggamus – Lampung.

Pukul 14:35:11 WIB lokasi epicenter -5.36, 104.59 dengan kekuatan 2.5 magnitudo 8 Km di darat 16 km Barat Laut Tanggamus – Lampung.

Pukul 14:34:17 WIB lokasi epicenter -5.37, 104.57 dengan kekuatan 1.8 magnitudo 10 Km di darat 17 km Barat Laut Tanggamus – Lampung.

Pukul 14:00:15 WIB lokasi epicenter -5.35, 104.61 dengan kekuatan 1.9 magnitudo 3 Km di darat 16 km Barat Laut Tanggamus – Lampung.

Pukul 13:54:42 WIB lokasi epicenter -5.34, 104.52 dengan kekuatan 1.6 magnitudo 3 Km di darat 23 km Barat Laut Tanggamus – Lampung.

Pukul 13:46:24 WIB lokasi epicenter -5.33, 104.52 dengan kekuatan 1.2 magnitudo 11 Km di darat 24 km Barat Laut Tanggamus – Lampung.

Pukul 13:42:46 WIB lokasi epicenter -5.37, 104.59 dengan kekuatan 1.8 magnitudo 5 Km di darat 15 km Barat Laut Tanggamus – Lampung.

Pukul 13:42:12 WIB lokasi epicenter -5.34, 104.51 dengan kekuatan 1.6 magnitudo 10 Km di darat 24 km Barat Laut Tanggamus – Lampung.

Pukul 13:32:46 WIB lokasi epicenter -5.34, 104.51 dengan kekuatan 1.7 magnitudo 2 Km di darat 24 km Barat Laut Tanggamus – Lampung.

Pukul 13:30:57 WIB lokasi epicenter -5.33, 104.59 dengan kekuatan 1.9 magnitudo 2 Km di darat 19 km Barat Laut Tanggamus – Lampung.

Pukul 13:27:20 WIB lokasi epicenter -5.37, 104.57 dengan kekuatan 1.3 1 Km di darat 17 km Barat Laut Tanggamus – Lampung.

Pukul 13:26:30 WIB lokasi epicenter -5.35, 104.51 dengan kekuatan 2.0 magnitudo 2 Km di darat 23 km Barat Laut Tanggamus – Lampung.

Pukul 13:22:46 WIB lokasi epicentrum -5.33, 104.61 dengan kekuatan 2.1 magnitudo 10 Km di darat 18 km Barat Laut Tanggamus – Lampung.

Pukul 13:20:50 WIB lokasi epicentrum -5.36, 104.60 dengan kekuatan 2.0 magnitudo 1 Km di darat 16 km Barat Laut Tanggamus – Lampung.

Pukul 13:10:55 WIB lokasi epicentrum -5.36, 104.61 dengan kekuatan 2.0 magnitudo 2 Km di darat 16 km Barat Laut Tanggamus – Lampung.

Pukul 13:02:46 WIB lokasi epicentrum -5.37, 104.61 dengan kekuatan 1.7 magnitudo 5 Km di darat 14 km Barat Laut Tanggamus – Lampung

Kemudian BMKG menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan waspada terhadap gempa susulan. Lalu periksa kondisi sekitar, jauhi bangunan yang tampak rusak. Ikuti arahan dan informasi resmi hanya dari BMKG.