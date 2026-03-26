Jakarta (lampost.co)–Sebanyak 327.646 penumpang telah kembali ke Jawa dari Sumatera selama arus balik Idul Fitri 1447 Hijriah hingga Rabu, 25 Maret 2026. Direktur Utama ASDP Heru Widodo mengatakan berdasarkan data Posko Angkutan Lebaran, selama 22–25 Maret 2026 pukul 14.00 WIB (H hingga H+3), sebanyak 327.646 orang penumpang kembali ke Pulau Jawa.

Ia menyampaikan angka itu mencapai 36,4 persen ketimbang total penumpang saat arus mudik (H-10 hingga H) yang mencapai 898.864 orang.

Sementara itu, total kendaraan yang telah kembali dari Sumatera ke Jawa mencapai 89.389 unit atau sekitar 37 persen ketimbang total kendaraan saat arus mudik yang tercatat sebanyak 239.920 unit.

“Data ini menunjukkan arus balik terus bergerak dan akan meningkat dalam beberapa hari ke depan,” ujarnya.

Ia menuturkan pergerakan arus balik Lebaran 2026 dari Sumatera menuju Jawa mulai menunjukkan peningkatan yang signifikan. Di tengah tingginya mobilitas masyarakat pascalibur Lebaran.

Heru menyampaikan pihaknya terus melakukan pemantauan intensif terhadap perkembangan arus balik serta mengoptimalkan seluruh aspek layanan.

Menurutnya, seiring dengan mulai terbentuknya trafik arus balik, pihaknya memastikan operasional penyeberangan tetap berjalan lancar, baik dari sisi kesiapan armada maupun pelayanan kepada pengguna jasa.

“Koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terus diperkuat agar pergerakan penumpang dan kendaraan tetap terkendali,” ujarnya. (ANT)