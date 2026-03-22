Bandar Lampung (Lampost.co): Sebanyak 5.072 narapidana di Provinsi Lampung menerima remisi khusus dalam rangka Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah. Sebanyak 52 narapidana langsung bebas pada hari yang sama.

Pelaksana Harian Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Lampung, Maulidi Hilal, menyebutkan total penghuni lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan negara, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Lampung mencapai 8.930 orang.

“Kami mengusulkan sebanyak 5.694 orang untuk mendapatkan remisi. Hasilnya, sebanyak 5.020 orang menerima pengurangan masa pidana dan 52 orang langsung bebas hari ini,” kata Hilal.

Hilal menjelaskan selisih antara jumlah usulan dan persetujuan muncul karena faktor teknis dan administratif. Petugas tidak meloloskan sejumlah narapidana dalam proses verifikasi karena mereka belum menjalani masa pidana lebih dari enam bulan atau belum melengkapi berkas.

“Ada yang tidak disetujui karena belum enam bulan menjalani pidana, berkas belum lengkap, atau masuk Register F akibat pelanggaran seperti menggunakan ponsel atau mengganggu ketertiban,” ujarnya.

Petugas juga tidak memberikan remisi kepada narapidana dengan vonis hukuman mati dan pidana seumur hidup.

Hilal mengingatkan seluruh narapidana agar terus memperbaiki diri dan menjaga ketertiban selama menjalani masa pembinaan. Ia menegaskan kepatuhan terhadap aturan menjadi kunci utama untuk memperoleh hak-hak warga binaan.

“Kami mengajak mereka untuk terus berbuat baik dan berkarya. Kreativitas tidak boleh berhenti meskipun mereka berada di ruang yang terbatas,” katanya.

Hilal juga mengajak keluarga serta masyarakat untuk menerima kembali para narapidana tanpa memandang latar belakang mereka. Ia menegaskan para warga binaan tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.

“Kami mengajak masyarakat untuk merangkul mereka. Mereka tetap saudara sebangsa dan bagian dari warga negara Indonesia,” ujarnya. (ANT)