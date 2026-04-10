Bandar Lampung (Lampost.co) – Provinsi Lampung menyimpan banyak destinasi alam yang belum banyak terjamah wisatawan. Selain pantai, daerah itu menawarkan deretan air terjun eksotis dengan suasana sejuk dan alami.

Air terjun di Lampung tersebar di berbagai wilayah seperti Way Kanan, Tanggamus, hingga Pesawaran. Setiap lokasi menyuguhkan karakter unik yang cocok untuk healing maupun petualangan.

Berikut tujuh air terjun di Lampung yang layak masuk daftar liburan kamu.

Air Terjun Putri Malu, Ikon Alam Way Kanan

Air Terjun Putri Malu dikenal dengan bentuk aliran air yang menyerupai sosok perempuan menunduk. Lokasi itu memiliki ketinggian sekitar 80 meter. Lokasinya berada di tengah hutan yang masih alami.

Pengunjung harus trekking untuk mencapai lokasi. Namun perjalanan terasa menyenangkan dengan panorama hutan tropis.

Air Terjun Curup Gangsa, Tirai Air yang Menenangkan

Air Terjun Curup Gangsa menawarkan aliran air yang melebar seperti tirai. Debit air cukup deras dan menciptakan suara alami yang menenangkan. Akses menuju lokasi relatif mudah. Tempat itu cocok untuk wisata santai bersama keluarga.

Air Terjun Way Lalaan, Favorit Wisata Keluarga

Air Terjun Way Lalaan menjadi salah satu destinasi populer di Lampung. Lokasi itu memiliki dua tingkatan yang menarik. Lokasinya dekat jalan utama sehingga mudah dijangkau. Fasilitas di sekitar lokasi juga cukup lengkap.

Air Terjun Batu Lapis, Unik dengan Formasi Batu

Air Terjun Batu Lapis menyuguhkan pemandangan berbeda dengan air mengalir di atas bebatuan berlapis yang terlihat artistik. Suasana di lokasi sangat tenang dan alami. Tempat itu cocok untuk melepas stres.

Air Terjun Anglo, Hidden Gem di Pesawaran

Air Terjun Anglo mulai menarik perhatian wisatawan. Airnya jernih dan segar dengan lingkungan sekitar masih asri dengan pepohonan hijau. Akses menuju lokasi cukup menantang, namun memberi pengalaman petualangan seru.

Air Terjun Ciupang, Spot Instagramable Favorit

Air Terjun Ciupang terkenal dengan warna air kebiruan. Tebing batu di sekitarnya terlihat eksotis. Banyak wisatawan datang untuk berfoto. Akses menuju lokasi sudah cukup baik.

Air Terjun Sinar Tiga, Keindahan Tiga Aliran Air

Air Terjun Sinar Tiga menawarkan tiga aliran air dalam satu kawasan. Pemandangan terlihat unik dan jarang ditemukan di tempat lain. Suasana di sekitar lokasi sangat sejuk dan cocok untuk bersantai.

Potensi Wisata Alam Lampung Semakin Menarik

Keberadaan air terjun itu menunjukkan kekayaan alam Lampung yang luar biasa. Destinasi itu cocok untuk liburan singkat tanpa harus keluar daerah. Namun, wisatawan harus tetap menjaga kebersihan lingkungan. Jangan membuang sampah sembarangan saat berkunjung.

Keindahan air terjun di Lampung bisa nikmat lebih lama dengan menjaga alam. Selain liburan, tempat itu juga memberi pengalaman lebih dekat dengan alam.