Bandar Lampung (Lampost.co) — Provinsi Lampung menyimpan banyak potensi wisata, salah satu yang mulai menarik perhatian adalah embung. Awalnya, embung berfungsi sebagai penampungan air. Kini, justru berubah menjadi ruang terbuka yang nyaman untuk rekreasi.

Di Bandar Lampung, keberadaan embung semakin penting di tengah padatnya aktivitas kota. Selain menjaga lingkungan, embung juga menjadi tempat santai yang murah dan mudah dijangkau.

Berikut tujuh embung di Lampung yang layak masuk daftar kunjungan Anda.

1. Embung Kemiling, Spot Baru dengan View Perbukitan

Embung Kemiling, Bandar Lampung, menjadi salah satu destinasi baru yang menarik perhatian. Tempat itu resmi buka pada 2025 dan langsung ramai warga kunjungi.

Embung ini memiliki kapasitas tampung sekitar 30 juta liter air. Area di sekitarnya memiliki jogging track dan ruang terbuka hijau.

Pemandangan perbukitan membuat suasana terasa sejuk dan nyaman. Tempat ini cocok untuk olahraga ringan atau sekadar bersantai.

2. Embung Unila, Favorit Mahasiswa

Embung Unila menjadi tempat favorit mahasiswa dan warga sekitar. Lingkungan kampus yang hijau membuat suasana terasa asri.

Banyak orang datang untuk berjalan santai atau belajar di luar ruangan. Tempat ini juga cocok untuk melepas penat setelah aktivitas harian.

3. Embung Korpri, Akses Mudah di Tengah Kota

Embung Korpri terletak di kawasan perumahan yang strategis. Lokasinya mudah dijangkau dari berbagai titik di kota.

Warga sering datang untuk jogging atau sekadar menikmati udara segar. Suasana pagi dan sore hari terasa sangat nyaman di sini.

4. Embung Pekon Pandansari, Nuansa Pedesaan yang Tenang

Embung ini menawarkan panorama khas pedesaan yang menenangkan. Area sekitarnya terdapat hamparan sawah hijau.

Warga mulai mengembangkan lokasi ini sebagai wisata desa. Pengunjung bisa menikmati udara segar sambil bersantai di tepi embung.

5. Embung Timbul Harjo, Tempat Tenang untuk Quality Time

Embung Timbul Harjo cocok untuk Anda yang mencari ketenangan. Lingkungannya masih alami dan jauh dari keramaian kota.

Air yang tenang dan lanskap terbuka menciptakan suasana damai. Tempat ini juga menarik bagi pecinta fotografi alam.

6. Embung Haji Jumani, Spot Santai Favorit Warga Lokal

Embung Haji Jumani sebagai tempat rekreasi sederhana. Meski fasilitasnya terbatas, suasananya terasa sangat alami.

Warga sering datang pada sore hari untuk menikmati pemandangan. Aktivitas memancing juga cukup populer di lokasi ini.

7. Embung Way Pias, Tempat Healing Murah Meriah

Embung Way Pias, Bandar Mataram, Lampung Tengah, menawarkan suasana yang tenang dan santai. Lingkungannya masih alami dan belum banyak tersentuh pembangunan.

Pengunjung juga bisa menikmati waktu bersama keluarga tanpa biaya besar. Tempat ini cocok untuk melepas stres dari rutinitas harian.

Embung, Wisata Murah yang Punya Banyak Manfaat

Keberadaan embung menunjukkan fungsi ganda infrastruktur air. Selain untuk irigasi dan pengendalian banjir, embung juga menjadi ruang publik.

Dengan penataan yang tepat, embung bisa menjadi destinasi wisata lokal. Tempat ini mendukung gaya hidup sehat dan ramah lingkungan.

Bagi Anda yang ingin liburan hemat, embung bisa menjadi pilihan tepat. Suasana tenang dan udara segar menjadi daya tarik utama.

Ke depan, pengembangan embung di Lampung diharapkan semakin maksimal. Selain menjaga lingkungan, embung juga bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat.