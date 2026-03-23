Bandar Lampung (Lampost.co) — Sebanyak 952.458 orang dan 253.049 kendaraan menyeberangi Selat Sunda di periode mudik Lebaran 2026 asal Pulau Jawa menuju Pulau Sumatera.

Mobilitas tersebut tercatat dari H-10 sampai H Idul Fitri 2026. Kemungkinan, pergerakan tersebut juga terjadi ketika arus balik dari Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa.

Hal tersebut disampaikan oleh General Manager ASDP Cabang Bakauheni, Partogi Tamba. Ia mengatakan untuk Jawa ke Sumatera dari Pelabuhan Merak, Ciwandan, dan BBJ Bojonegara mulai dari H-10 sampai HH tercatat 952.458 orang atau naik 1% dari pada realisasi periode yang sama tahun lalu sebanyak 943.458 orang.

“Kemudian untuk total kendaraan yang telah menyeberang tercatat 253.049 unit atau naik 5,6% dari pada realisasi periode yang sama tahun lalu sebanyak 239.641 unit,” katanya, Senin, 23 Maret 2026.

Sementara total seluruh kendaraan tercatat 13.383 unit yang telah menyeberang dari Jawa ke Sumatera dari Pelabuhan Merak, Ciwandan, dan BBJ Bojonegara pada HH atau turun 5,7% dari pada realisasi di periode yang sama dengan tahun lalu sebanyak 14.193 unit.

Sedangkan total penumpang yang menyeberang dari Jawa ke Sumatera dari Pelabuhan Merak, Ciwandan, dan BBJ Bojonegara mulai dari H-10 sampai HH tercatat 952.458 orang atau naik 1% dari pada realisasi periode yang sama tahun lalu sebanyak 943.458 orang.

“Dan untuk total kendaraan yang telah menyeberang tercatat 253.049 unit atau naik 5,6% dari pada realisasi periode yang sama tahun lalu sebanyak 239.641 unit,” katanya.

120 Trip

Sementara berdasarkan data Posko Merak (Pelabuhan Merak, Ciwandan, BBJ Bojonegara) selama 24 jam (periode 22 Maret 2026 pukul 00.00 hingga pukul 23.59 WIB) atau HH tercatat jumlah trip yang beroperasi sebanyak 120 trip.

Adapun realisasi total penumpang yang menyeberang dari Jawa ke Sumatera melalui Pelabuhan Merak, Ciwandan, dan BBJ Bojonegara pada HH mencapai 53.594 orang atau turun 4,3% dari pada realisasi periode yang sama tahun lalu sebanyak 55.997 orang.

Tercatat realisasi kendaraan roda dua yang telah menyeberang pada HH mencapai 5.858 unit atau naik 3,3% dari pada realisasi tahun lalu yaitu 5.672 unit. Kendaraan roda empat mencapai 7.115 unit atau turun 12,1% dari pada realisasi periode yang sama tahun lalu sebanyak 8.095 unit.

Kemudian total truk yang menyeberang mencapai 163 unit atau turun 27,9% dari pada realisasi periode yang sama tahun lalu sebanyak 226 unit. Sedangkan, total bus yang menyeberang mencapai 247 unit atau naik 23,5% dari pada realisasi periode yang sama tahun lalu sebanyak 200 unit.

Sumatera – Jawa

Sebaliknya, berdasarkan data Posko Bakauheni selama 24 jam (periode 22 Maret 2026 pukul 00.00 hingga pukul 23.59 WIB) atau HH tercatat jumlah trip yang beroperasi di Pelabuhan Bakauheni sebanyak 146 trip.

Adapun realisasi total penumpang di Pelabuhan Bakauheni, Wika Beton, dan BBJ Muara Pilu yang menyeberang dari Sumatera ke Jawa pada HH mencapai 51.751 orang atau naik 30,5% dari pada realisasi periode yang sama tahun lalu sebanyak 39.657 orang.

Tercatat realisasi kendaraan roda dua yang telah menyeberang pada HH mencapai 5.248 unit atau naik 59,4% dari pada realisasi tahun lalu mencapai 3.292 unit. Kendaraan roda empat mencapai 7.407 unit atau naik 27,9% dari pada realisasi periode yang sama tahun lalu sebanyak 5.792 unit.

Kemudian total truk yang menyeberang mencapai 1.202 unit atau naik 189,6% dari pada realisasi periode yang sama tahun lalu sebanyak 415 unit.

Sedangkan, total bus yang menyeberang mencapai 237 unit atau naik 19,7% dari pada realisasi periode yang sama tahun lalu sebanyak 198 unit.

Total seluruh kendaraan tercatat 14.094 unit yang telah menyeberang dari Sumatera ke Jawa pada HH atau naik 45,3% dari pada realisasi di periode tahun lalu sebanyak 9.697 unit.

Sedangkan total penumpang yang menyeberang dari Sumatera ke Jawa (Pelabuhan Bakauheni, Wika Beton, dan BBJ Muara Pilu) pada H-10 sampai HH tercatat 480.613 orang atau naik 5,8% dari pada realisasi periode yang sama tahun lalu sebanyak 454.262 orang.

Kemudian untuk total kendaraan yang telah menyeberang tercatat 102.031 unit atau naik 11,5% dari pada realisasi periode yang sama tahun lalu sebanyak 91.500 unit.