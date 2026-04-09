Bandar Lampung (lampost.co)–Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung memperkuat benteng pertahanan di tingkat akar rumput guna menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) akibat fenomena Godzilla El Nino 2026. Salah satu strategi unik adalah menghidupkan kembali sistem keamanan lingkungan (Siskamling) sebagai detektor dini kemunculan titik api.

Analis Bencana BPBD Provinsi Lampung, Wahyu Hidayat, menegaskan bahwa partisipasi aktif warga menjadi kunci utama karena hampir seluruh wilayah di Lampung kini berstatus rawan bencana hidrometeorologi kering.

“Tahun ini kita harus mewaspadai kemarau panjang yang dipicu fenomena Godzilla El Nino. Puncaknya berpotensi besar mengakibatkan karhutla, sehingga langkah deteksi titik api lebih awal melalui Siskamling sangat krusial,” ujar Wahyu di Bandar Lampung, Kamis, 9 April 2026.

BPBD Lampung memberikan atensi ekstra pada sejumlah wilayah yang memiliki catatan sejarah kebakaran hutan yang cukup besar. Kabupaten Lampung Timur, khususnya kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK), menjadi titik utama pantau ketat.

Selain Lampung Timur, wilayah Kabupaten Way Kanan dan Kabupaten Mesuji juga masuk dalam zona merah pemantauan. Di daerah-daerah ini, BPBD mendorong pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana). Tim Destana nantinya bertugas sebagai unit pengawas yang beroperasi di lingkup terkecil desa untuk mematikan titik api sebelum merembet luas.

Kesiagaan Unit Reaksi Cepat

Koordinasi vertikal juga terus ditingkatkan. BPBD Provinsi Lampung telah menyiagakan Pusdalops dan Unit Reaksi Cepat (URC) yang tersebar di 15 kabupaten dan kota di seluruh Lampung.

“Kami telah berkoordinasi dengan seluruh BPBD di daerah untuk meminimalisir dampak. Selain fokus pada api, kami juga memetakan manajemen air. Pastikan ketersediaan air minum dan air bersih masyarakat tetap terpenuhi meski kemarau ekstrem melanda,” ujar Wahyu. (ANT)