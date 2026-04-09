Bandar Lampung (lampost.co)–Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung menetapkan status waspada tinggi dalam menghadapi fenomena Godzilla El Nino yang berpotensi melanda pertengahan April hingga September 2026. Sebagai langkah mitigasi ekstrem, BPBD menyiapkan operasi modifikasi cuaca (OMC) sebagai kartu as untuk meredam dampak kekeringan dan risiko kebakaran hutan yang hebat.

Analis Bencana BPBD Provinsi Lampung, Wahyu Hidayat, menjelaskan bahwa saat ini wilayah Lampung sedang berada di penghujung fase pancaroba. Meski intensitas hujan masih terlihat di beberapa titik, tanda-tanda transisi menuju musim kemarau yang lebih panas dan panjang sudah mulai terasa.

“Musim panas tahun ini sepertinya akan berlangsung lebih panjang dan panas dari biasanya. Kami mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman hidrometeorologi kering,” ujar Wahyu di Bandar Lampung, Kamis, 9 April 2026.

Hujan Buatan

Menyikapi prediksi cuaca ekstrem tersebut, BPBD Lampung tidak menutup kemungkinan untuk melaksanakan operasi modifikasi cuaca guna menurunkan hujan buatan. Langkah ini krusial jika suhu udara mencapai titik ekstrem yang dapat memicu kebakaran lahan secara spontan.

“Kami membuka peluang untuk melaksanakan operasi modifikasi cuaca jika cuaca panas ini sudah sangat ekstrem. Potensi dampak kebakaran saat ini cukup tinggi, sehingga intervensi teknologi diperlukan untuk menjaga kelembapan tanah,” tambah Wahyu.

Selain modifikasi cuaca, BPBD Lampung juga memperkuat sinergi dengan BPBD Sumatera Selatan terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Mengingat keterbatasan armada, Lampung akan mengandalkan bantuan helikopter pengebom air (water bombing) dari provinsi tetangga tersebut.

“Kami terus berkoordinasi dengan BPBD Sumatera Selatan untuk bantuan water bombing jika terjadi kebakaran hebat, sebab unit helikopternya bersiaga di sana. Kesiapan ini sangat penting agar dampak Godzilla El Nino dapat kita minimalisir sedini mungkin,” tegasnya. (ANT)