Bandar Lampung (Lampost.co) — Gelombang arus balik dari Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa masih menunjukkan peningkatan volume yang signifikan memasuki H+4 Idulfitri.

Ribuan pemudik mulai memadati area parkir pelabuhan dan dermaga guna menghindari potensi penumpukan di puncak arus balik.

Berdasarkan data terbaru dari BPTD, peningkatan jumlah penumpang, baik yang menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat, naik sebesar 25% dari pada hari sebelumnya. Tren ini diperkirakan akan terus merangkak naik hingga akhir pekan ini.

Pantauan terkini, Rabu, 25 Maret 2026 antrean kendaraan mulai memanjang di area dermaga eksekutif maupun reguler. Meski terjadi lonjakan, arus lalu lintas di dalam area pelabuhan terpantau masih terkendali berkat skema delaying system yang pemerintah terapkan serta pemisahan jalur kendaraan.

“Kami mencatat adanya kenaikan tajam pada keberangkatan pada kemarin hingga hari ini. Kami mengimbau pemudik untuk memiliki tiket setidaknya 24 jam sebelum keberangkatan guna memperlancar proses check-in,” ujar Amiruddin, pegawai Humas ASDP.

Hingga hari ini tercatat sebanyak 51.000 penumpang dan 14.000 kendaraan telah menyeberang terhitung mulai dari kemarin hingga hari ini.

“Terhitung dari kemarin tercatat 51.000 penumpang dan 14.000 kendaraan yang telah menyeberang ke Jawa,” ujar Dery, Anggota BPTD Pos Siaga Mudik.

Pihak ASDP memastikan kesiapan seluruh layanan untuk kelancaran mudik 2026 dan mengimbau agar pemudik tetap waspada agar perjalanan tetap aman dan nyaman.

