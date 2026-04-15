Bandar Lampung (Lampost.co) — Kota Bandar Lampung targetkan jadi pilot project eliminasi TBC nasional.

Hal tersebut terbahas saat kunjungan kerja Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Benjamin Paulus Octavianus dan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus.

Dalam kunjungan ini, Ibu Kota Lampung ini resmi proyeksikan menjadi proyek percontohan untuk percepatan eliminasi Tuberkulosis (TBC) pada tingkat nasional.

Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan sinkronisasi program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Seperti Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan penanganan TBC secara lintas sektoral.

Hal ini dengan fokus pada penguatan upaya kesehatan pada tingkat primer.

Wamendagri Akhmad Wiyagus memberikan apresiasi yang tinggi terhadap komitmen Pemerintah setempat.

Menurutnya, dari empat kunjungan kerja serupa yang berjalan ke beberapa daerah Indonesia, disini lah menunjukkan kesiapan paling lengkap.

“Terutama dalam penguasaan data teknis dan pemberdayaan kader,” kata dia.

Wali Kota Eva Dwiana menyatakan bahwa pihaknya siap menjalankan proses administrasi pusat.

Dengan dukungan 31 Puskesmas dan 51 Pustu yang tersebar di 20 kecamatan.