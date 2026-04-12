Bandar Lampung (Lampost.co) – Partai Demokrat optimistis akan kembali menjadi partai pemenang atau The Ruling Party pada agenda pemilihan umum (pemilu) kedepan. Oleh sebab itu partai mengoptimalkan pergerakan kader dan pemantapan struktur partai untuk mewujudkan hal tersebut.

Ketua DPC Partai Demokrat Kota Bandar Lampung, Budiman AS mengatakan fokus kedepan tentunya meningkatkan perolehan suara pada pemilihan legislatif. Dan menjadikan kader partai sebagai kepala daerah.

“Partai Demokrat pernah menjadi The Ruling Party ketika masa Susilo Bambang Yudhoyono. Pada 2004-2014 kita menjadi partai pemenang, maka kita optimis bisa mewujudkanya kembali,” katanya, Minggu, 12 April 2026.

Kemenangan tersebut juga berdampak ke daerah. Partai Demokrat meraih suara terbanyak dan menempatkan kadernya pada jabatan pimpinan tertinggi. Seperti Marwan Cik Hasan menjabat Ketua DPRD Lampung periode 2009-2014 dengan 14 kursi anggota DPRD Lampung. Lalu Budiman AS sebagai Ketua DPRD Kota Bandar Lampung periode 2009-2014. Kemudian M. Ridho Ficardo sebagai Gubernur Lampung periode 2014-2019.

“Partai Demokrat pernah memiliki sejarah yang baik. Dan ini menjadi juga harapan kami ke depan ya dengan figur ketua umumnya Agus Harimurti Yudhoyono yang banyak turun ke masyarakat. Saya yakin pemilu kedepan perolehan kursinya akan bertambah,” katanya.

Selanjutnya mengenai agenda partai kedepan akan terus berjalan. Mulai dari tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC) serta ranting dan Pimpinan Anak Cabang (PAC).

“Untuk agenda musyawarah-musyawarah itu tunggu saja arahan dan keputusan DPP untuk waktu pelaksanaannya. Kapanpun itu kita siap menggelar,” katanya.