Bandar Lampung (Lampost.co) — Pemerintah Kota Bandar Lampung secara resmi melantik sebanyak 75 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi tahun 2025, Kamis, 9 April 2026. Pelantikan ini sebagai bagian dari penguatan tenaga fungsional di sektor pendidikan.

Pelantikan tersebut di Gedung Semergou. Jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Eka Afriana mewakili Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana.

Pada kesempatan tersebut, Eka Afriana menyampaikan pesan kepada seluruh penerima SK. “Guru mesti terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta menjaga integritas sebagai Aparatur Sipil Negara,” katanya.

Kemudian melalui pelantikan ini, Pemerintah Kota Bandar Lampung berharap kualitas pendidikan di daerah semakin meningkat seiring hadirnya tenaga pendidik yang profesional, kompeten, dan berintegritas.