Bandar Lampung (Lampost.co) — Kabel listrik di Jalan Kulit, Kecamatan Langkapura, terputus setelah sempat terbakar pada Rabu sore, 15 April 2026. Percikan api dan asap muncul sebelum kabel akhirnya putus dan menjuntai di badan jalan.

Kondisi itu membuat pengendara harus ekstra hati-hati saat melintas di lokasi kejadian.

Salah satu warga, Siti, mengungkapkan gangguan pada kabel listrik tersebut sudah terjadi sejak beberapa waktu lalu. Ia menyebut kabel kerap mengeluarkan asap bahkan disertai suara ledakan kecil.

“Tidak tahu kenapa sering meledak dan keluar asap. Yang terakhir ini malah yang paling parah,” ujarnya.

Siti mengatakan petugas PLN sebelumnya telah dua kali datang untuk melakukan pengecekan. Namun, saat itu mereka menyatakan kondisi kabel masih aman.

“Kemarin PLN sudah dua kali ke sini, katanya tidak apa-apa,” katanya.

Ia menambahkan, tanda-tanda kerusakan mulai terlihat sejak bulan lalu dan semakin sering terjadi dalam beberapa pekan terakhir.

“Mulainya dari bulan kemarin. Bulan ini malah sering berasap, sudah beberapa kali,” tambahnya.

Warga lain, Agus, menjelaskan kabel sempat terbakar cukup lama sebelum akhirnya putus. Ia bersama warga lain langsung menghubungi pihak PLN agar segera menangani kondisi tersebut.

“Jadi itu kebakar, terus lama lama akhirnya putus. Tadi juga sudah telepon orang PLN,” ujarnya.

Warga berharap pihak terkait segera turun tangan untuk memperbaiki jaringan listrik di lokasi tersebut. Hingga berita ini ditulis, warga masih menunggu kedatangan petugas PLN guna melakukan perbaikan.