Bandar Lampung (Lampost.co) –– Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep teragendakan menyapa para kader PSI Lampung. Agenda tersebut terlaksana di Ballroom Emersia Hotel Bandar Lampung, Minggu, 19 April 2026.

Kedatangannya dalam rangka konsolidasi dan rapat koordinasi wilayah (Rakorwil) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Provinsi Lampung.

Ketua DPW PSI Provinsi Lampung, Achmad Ridho Julian mengatakan pihaknya menyambut baik Ketum DPP PSI mengunjungi Lampung menyapa kader. Rencananya menghadiri Rakorwil DPW PSI Lampung, Minggu, 19 April 2026 mendatang.

“Dari 20 provinsi yang sudah rakorwil. Mas Ketum baru bisa hadir di 5 provinsi. Lampung jadi provinsi ke-6 yang akan dihadiri langsung Mas Ketum. Tentu ini menjadi kebanggan untuk kita semua,” katanya, Senin, 13 April 2026.

Kemudian ia mengatakan, usai Konsinyering DPW PSI di Jakarta, Minggu, 12 April 2026. PSI Lampung segera memperkuat struktur hingga Dewan Pimpinan Ranting (DPRt) tingkat desa/kelurahan. Targetnya bulan Agustus selesai 100% sesuai instruksi DPP PSI.

“Target kita menang pemilu. Kalau lolos parlemen insya allah pasti,” katanya.