Bandar Lampung (lampost.co)–Perayaan Imlek selalu membawa nuansa merah yang meriah, dentuman musik khas Tionghoa, serta atraksi barongsai yang penuh makna. Tarian barongsai bukan sekadar hiburan semata, melainkan simbol keberuntungan, kebahagiaan, dan harapan baru untuk menyambut tahun yang akan datang.

Pusat hiburan dan destinasi wisata keluarga di Bandar Lampung telah menyiapkan pertunjukan barongsai spesial untuk memanjakan warga. Jika Anda berencana merayakan momen ini bersama keluarga atau sahabat, simak deretan lokasi yang menghadirkan atraksi barongsai pada 17 Februari 2026:

1. Navara City Park

Navara City Park secara konsisten menghadirkan acara tematik menarik bertajuk “Gong Xi Fa Cai”. Lokasi ini menawarkan pertunjukan barongsai energik yang berpadu dengan aksi seni bela diri wushu yang dinamis. Konsep area terbuka memastikan pengunjung dapat menonton dengan nyaman sambil menikmati suasana ruang publik modern.

2. Lampung Walk

Lampung Walk menyuguhkan tarian barongsai penuh aksi dengan iringan musik yang menggema. Acara ini berlangsung pukul 13.00 WIB di Waterpark and Sport Center lantai 1. Pengunjung dapat menikmati atraksi ini sembari bersantai di area hiburan air, memberikan pengalaman perayaan yang unik dan menyenangkan.

3. Taman Wisata Lembah Hijau

Lembah Hijau menyelenggarakan Festival Imlek dengan barongsai sebagai magnet utama. Suasana alam yang asri memberikan kesan berbeda saat menyaksikan pertunjukan tradisional ini. Festival berlangsung mulai pukul 10.00 hingga 14.00 WIB, memberikan waktu yang cukup lama bagi wisatawan untuk mengeksplorasi wahana lainnya.

4. Central Plaza Lampung

Bagi Anda yang menyukai suasana pusat perbelanjaan, Central Plaza menghadirkan “Barongsai Performance” di lobby utama pada pukul 13.00 WIB. Lokasinya yang sangat strategis memudahkan masyarakat untuk merasakan atmosfer Imlek sambil berbelanja atau berjalan-jalan santai.

5. Ciplaz Lampung

Ciplaz Lampung mengusung konsep variatif melalui Ramadhan Hoki Market. Selain menampilkan barongsai, pengunjung juga dapat menikmati pertunjukan jaranan, berburu kuliner, mengikuti berbagai games, hingga menikmati live music. Lokasi ini sangat cocok bagi Anda yang mencari suasana perayaan yang lebih ramai dan beragam dalam satu tempat.

Masyarakat Bandar Lampung kini memiliki banyak pilihan untuk menikmati kemeriahan Imlek 2026. Jangan lewatkan kesempatan untuk menyaksikan atraksi barongsai yang sarat akan makna dan doa baik bagi masa depan.