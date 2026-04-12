Bandar Lampung (Lampost.co) –– Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Lampung menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) serentak se-Provinsi Lampung. Kegiatan melalui zoom meeting tersebut tergelar Sabtu-Minggu, 11-12 April 2026 dan Sabtu-Minggu, 18-19 April 2026 di DPW PAN Lampung.

“Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah konsolidasi organisasi dalam memperkuat struktur dan soliditas partai hingga tingkat cabang.” kata, Ketua DPW PAN Provinsi Lampung, M. Hazizi, Minggu, 12 April 2026.

Sementara pada tahap awal, Sabtu, 11 April 2026, Muscab terlaksanakan untuk empat Dewan Pimpinan Daerah (DPD). Meliputi Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Selatan, dan Pesawaran sebagai pilot project pelaksanaan Muscab serentak di Lampung.

Kemudian pada Minggu, 12 April 2026, Muscab untuk Metro, Mesuji, Tulang Bawang Barat, Pesisir Barat.

Lalu gelombang ketiga, Sabtu, 18 April 2026, Muscab untuk Bandar Lampung, Way Kanan, Lampung Utara, Tulang Bawang. Selanjutnya, gelombang ke empat pada Minggu, 19 April 2026 untuk Kabupaten Pringsewu, Lampung Barat, Tanggamus.

Selanjutnya Hazizi, menegaskan pelaksanaan Muscab ini merupakan momentum penting untuk memperkuat konsolidasi internal partai. Kemudian memastikan roda organisasi berjalan efektif hingga ke tingkat cabang.

“Muscab ini bukan sekadar agenda rutin, tetapi momentum strategis untuk memperkuat konsolidasi dan soliditas kader PAN seluruh Lampung. Kita ingin memastikan kepengurusan di tingkat DPD dan DPC semakin kuat, solid, dan siap menghadapi agenda politik ke depan,” ujar Hazizi.

Kemudian ia juga menekankan pentingnya menjaga semangat kebersamaan dan loyalitas kader dalam membesarkan partai.

“Saya mengajak seluruh kader untuk terus menjaga kekompakan, memperkuat sinergi, dan bekerja nyata di tengah masyarakat. PAN harus hadir memberikan solusi dan manfaat bagi rakyat,” katanya.

Selanjutnya melalui Muscab serentak ini, DPW PAN Lampung berharap proses regenerasi kepemimpinan tingkat daerah berjalan lancar. Kemudian mampu melahirkan figur-figur yang memiliki kapasitas serta komitmen dalam membesarkan partai.

“PAN Lampung optimistis konsolidasi organisasi akan semakin solid dan terarah dalam menghadapi dinamika politik ke depan,” katanya.