Bandar Lampung (Lampost.co) –– Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) melakukan penguatan kapasitas dan solidaritas penyelenggara pemilu.

Hal tersebut tersampaikan saat orientasi tugas (Ortug) Anggota KPU Provinsi Gelombang V dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Gelombang XII Tahun 2026. Kegiatan tersebut tergelar di Rindam Jaya, Jakarta, Minggu-Kamis, 5-9 April 2026.

“Prinsipnya kegiatan ortug ini bagus selain meningkatkan kompetensi keilmuan. Kemudian juga mendapat pendidikan kedisiplinan dan kekompakan. Sehingga penyelenggara pemilu bisa lebih profesional, berintegritas, memiliki loyalitas dan soliditas,” kata Ketua KPU Provinsi Lampung, Erwan Bustami, Rabu, 8 April 2026.

Selain Erwan Bustami, kegiatan tersebut juga terikuti oleh Anggota KPU Provinsi Lampung Ervhan Jaya, Dedi Fernando, Febri Indra Kurniawan, Ahmad Zamroni, Angga Lazuardy, dan Hermansyah, serta Sekretaris KPU Provinsi Lampung Arif Ma’ruf. Turut serta juga jajaran KPU Kota dan Kabupaten.

Kegiatan orientasi tugas ini bukan sekadar seremoni, melainkan bagian dari proses pembekalan yang menitikberatkan pada penguatan kapasitas.

Kedisiplinan, serta soliditas jajaran penyelenggara pemilu. Bersama berbagai pemateri peserta dibekali pemahaman menyeluruh terkait tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan.

Kemudian orientasi tugas merupakan langkah strategis untuk memastikan kesiapan sumber daya manusia KPU. Melalui kegiatan ini, integritas, standar kerja, serta pemahaman tugas diperkuat guna menjamin pelayanan kepada pemilih berjalan adil dan profesional.

Melalui orientasi tugas ini, KPU menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan penyelenggara pemilu yang tangguh, berintegritas, dan profesional, demi memastikan setiap suara pemilih tetap terjaga dan bermakna.